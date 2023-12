Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha pubblicato su calciomercato.com un video dedicato alla vittoria della Juventus per 1 a 0 nei confronti della Roma, ironizzando poi sui tantissimi tifosi dell'Inter che sul web oggi hanno segnalato un ipotetico fuorigioco di Adrien Rabiot in occasione del gol segnato dal francese.

Juventus, Chirico ironico: 'Mi vedo tutti gli interisti affannarsi con i righelli a tirare la riga sul fuorigioco di Rabiot'

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha dedicato il suo consueto editoriale pubblicato su calciomercato.com alla vittoria ottenuta dalla Juventus contro la Roma per 1 a 0, ironizzando sui tantissimi tifosi dell'Inter intenti sul web a segnalare un ipotetico fuorigioco non fischiato a Rabiot in occasione del vantaggio bianconero: "Mi vedo nella sera di San Silvestro e con la moglie che sta preparando il cenone, gli interisti che sono invece lì ad affannarsi con i righelli e le matite a tirare la riga su Rabiot per vedere se esattamente al Var hanno scelto il frame giusto.

Che poi basta scegliere il frame successivo quando la palla si è già staccata dal piede di Vlahovic ed è normale che Rabiot sia dall'altra parte. Per fortuna è rimasto dentro ma loro sono li con i righelli, a rivedersi la partita, a fermare le immagini. Questa cosa fa ridere, soprattutto dopo quello che è successo a Genoa. Gli da fastidio che la Juve al 31 dicembre 2023 sia ancora attaccata all'Inter, non lo prevedevano e non lo prevedevamo neanche noi juventini a dire la verità". Chirico, parlando poi del gol annullato a Chiesa per fuorigioco ha detto: "A proposito di irregolarità parliamo del secondo gol annullato a Chiesa: fino all'altro ieri ci hanno detto che bastava una deviazione di un giocatore che toccasse la palla per rimettere in gioco un avversario.

Adesso questa regola non esiste più e io l'ho scoperto ieri sera".

Chirico: 'Con i risultati come quello di Genova si sta falsando il campionato'

Chirico ha poi analizzato nello specifico l'episodio discusso del gol segnato da Arnautovic nella partita pareggiata poi dall'Inter con il Genoa per 1 a 1: "Gli interisti si disinteressano dell'episodio di Bisseck su Strootman: persino l'AIA con Trefoloni è riuscita ad andare a Open Var su Dazn e dire che è stato commesso uno sbaglio.

Trefoloni ha sottolineato come Doveri non ha avuto il tempo di capire l'intensità della spinta, ma è Irrati che avrebbe dovuto dirgli di andare a rivedere l'azione. Hanno comunque chiesto scusa per l'errore commesso, ma gli errori sono punti: il risultato di Genoa è stato refertato e quindi vale quello. Se a Genova, come ha detto Rocchi, davano rigore sul mani di Bani, probabilmente la Juve segna, forse vince ed è a pari punti con l'Inter".

Chirico ha poi concluso dicendo: "Il campionato se continuiamo cosi è falsato e dopo un errore del genere bisognerebbe prendere Doveri ed Irrati e non farli arbitrare per due mesi".

Le prossime sfide di Juventus e Inter

Il testa a testa tra bianconeri e nerazzurri insomma prosegue spedito, con la Juventus di Allegri ad aver rosicchiato ai rivali i 2 punti che erano stati persi due turni fa proprio sul campo del Genoa. Nel prossimo incontro, l'ultimo del girone d'andata, la truppa di Inzaghi ospiterà l'Hellas Verona mentre la Juventus sarà di scena a Salerno contro una Salernitana in grande ripresa nell'ultimo periodo. In palio il titolo di campione d'inverno, 'conquistato' si fa per dire dalla squadra prima in classifica al termine del girone d'andata.