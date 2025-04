Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus, sottolineando come l'aumento della quota di partecipazione nella Juventus del colosso Tether potrebbe essere un primo segnale di un futuro cambio di proprietà del club piemontese.

Balzarini: 'Un giorno la proprietà cambierà e l'inserimento di Tether è un primo grosso segnale'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube del recente aumento delle quote di Tether nella Juventus: "È da tempo che parlo del fatto che un giorno la proprietà della Juventus cambierà, non nell'immediato, ma progressivamente in futuro e questo inserimento di Tether è quantomeno un primo grosso segnale che ci potrebbero essere un cambiamento anche a livello gestionale o quantomeno a livello di partnership con un colosso consolidato".

Balzarini ha proseguito: "È una cosa piuttosto significativa, direi. C'è stato anche un comunicato ufficiale della Tether nella quale si individua la Juve come un ottimo partner sia a livello sportivo che a livello tecnologico, perché comunque la Juve attraverso il suo Creator Lab sfrutta molto il mondo digitale. Tether ha un grosso interesse nei confronti della Juventus sia a livello sportivo che a livello economico-finanziario. Ardoino si professa tifoso bianconero e si dice molto disponibile e felice, eventualmente, di contribuire ad eventuali futuri aumenti di capitale o comunque di partecipare ad eventuali futuri investimenti da parte della Juventus. Una notizia molto importante e confortante per il mondo bianconero".

Sulle conseguenze che può avere in casa Juve il KO col Parma, Balzarini ha infine precisato: "La sensazione è che Tudor stia già facendo ripassare o rispolverare alcuni concetti diciamo così enunciati e spiegati alla squadra prima della partita di Parma. L'impressione è molto forte, e credo che la Juve sia stata richiamata all'ordine in questi giorni per rientrare in quella dimensione in cui Tudor l'aveva portata nelle prime tre settimane. Naturalmente c'è da augurarsi per il mondo della Juve che questo sia accaduto e la cosa sia produttiva, anche se una partita come quella col Monza forse maschera un po'. Perché insomma col Monza voglio pensare che di riffa o di raffa, la gara la porteranno a casa".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'L'ingresso di Tether? Genera visibilità per chi acquista ma porta poco o niente al club'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito tra i suoi followers: "A me l'ingresso di Tether ricorda quello della Tamoil di Gheddafi all'inizio degli anni 2000. Una cosa che fa rumore, crea anche aspettative, genera visibilità per chi acquista le azioni, ma che come effetto pratico sposta poco o niente" scrive pessimista un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Non é solo interessante é una cosa più che concreta. Adesso starà alla proprietà accettare una mano per la Juve e per il Business, così torneremo grandi prima se si vorrà".