Nelle scorse ore l'ex calciatore Angelo Di Livio ha parlato a TV Play del dualismo tra Juventus ed Inter, sottolineando come i nerazzurri abbiano agevolato di alcune sviste arbitrali a loro favore. Delle polemiche generate dalla direzione arbitrale di Inter-Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa il designatore Gianluca Rocchi.

Juve, Di Livio: 'I bianconeri danno pressione ad un'Inter avvantaggiata da alcuni errori arbitrali'

L'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio è stato intervistato da TV Play e parlando del duello in campionato tra Juventus ed Inter ha detto: "La Juve sta dando pressione all’Inter, la quale è stata avvantaggiata da alcuni errori arbitrali.

Marotta non può dire che l’errore di Inter-Verona è umano, visto che ora c’è il VAR". Di Livio, commentando poi l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus vicina a Lazar Samardzic ha detto: "Samardzic? E’il giocatore che manca alla Juve. Samardzic ha visione di gioco, ha tecnica, gamba, sa inserirsi e fa gol. La Juve ha dei giovani importanti per convincere l’Udinese a cederlo". Di Livio, parlando poi del Derby d'Italia vinto dalla Lazio sulla Roma per 1 a 0, ha sottolineato come la partita sia stata conquistata dalla formazione che sul campo ha saputo costruire maggiori occasioni. L'ex calciatore si è poi detto profondamente deluso dall'atteggiamento di José Mourinho, tecnico lusitano che non è stato in grado secondo il "soldatino" di saper reagire alle avversità date dalla gara.

Di Livio ha poi evidenziato come l'eventuale sconfitta con il Milan nella prossima partita di campionato taglierebbe automaticamente fuori la Roma dalla corsa per il quarto posto, facendo cosi traballare anche la panchina dello "Special One". Infine, Di Livio chiuso il suo intervento rivelando come sia Dybala che Lukaku al termine della stagione lasceranno la Capitale.

Rocchi non ci sta: 'Insinuazioni della designazione arbitrale in Inter-Hellas sono state girare agli avvocati'

Delle polemiche innestate dopo Inter-Hellas Verona ha voluto parlare anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi nella conferenza stampa tenutasi qualche ora fa a Coverciano: "Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona sono state registrate e girate agli avvocati dell’ufficio legale dell’AIA.

Perché adesso iniziamo a non sopportare più qualunque cosa venga detta". Rocchi ha poi rintuzzato su questo argomento, facendo riferimento alle parole dette dal ds dell'Hellas Verona Sogliano nel post gara con l'Inter e ribadendo quanto segue: 'Sentiamo parlare di mancanza di rispetto ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri". Rocchi ha poi concluso il suo intervento, evidenziando come gli arbitri debbano farsi rispettare maggiormente da giocatori e allenatori.