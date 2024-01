La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo nome per la prossima estate per il centrocampo qualora si dovesse verificare l'assalto ad uno dei suoi big da parte dell'Arabia Saudita o della Premier League con offerte difficili da rifiutare, sia per i calciatori che per la società. Per far fronte a questa eventualità i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il centrocampista della Real Sociedad Martin Zubimendi. Il giocatore ha una clausola rescissoria del valore di circa 60 milioni di euro, che alcuni club inglesi starebbero pensando di pagare già a gennaio.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Zubimendi dalla Real Sociedad

Nella prossima estate il club di Steven Zhang potrebbe ricevere diverse offerte per i suoi top player a centrocampo, tra cui Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, e di fronte a offerte importanti potrebbe lasciare partire uno dei suoi gioielli. Per sostituirlo l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta avrebbe già individuato un possibile sostituto. Si tratterebbe del centrocampista basco della Real Sociedad Martin Zubimendi, che si è messo in mostra in questa Champions League con prestazioni di alto livello contro avversari importanti.

Il suo cartellino varrebbe circa 60 milioni di euro, che sarebbe peraltro la cifra prevista dalla sua clausola rescissoria: alcuni club inglesi starebbero già pensando al centrocampista per gennaio, mentre i nerazzurri potrebbero entrare in corsa solo in estate nel caso di una cessione importante.

Le caratteristiche tecniche del giocatore

Le sue doti del classe 1999 Zubimendi si rivelano evidenti fin dalla tenera età, tanto che a 12 anni ha l'opportunità di entrare nell'accademia giovanile della Real Sociedad. Da quel momento inizia il percorso che lo porterà poi a diventare una delle colonne portanti della squadra basca.

Il debutto di Zubimendi tra i professionisti avviene nella Tercera Division spagnola, dove indossa la maglia della squadra C. Con il passare del tempo, il giovane centrocampista basco si fa strada nelle gerarchie della squadra, dimostrando qualità tecniche e un attaccamento profondo alla maglia. A 20 anni, varca per la prima volta il prato dell'Estadio Municipal de Anoeta, realizzando così il suo sogno di giocare per la squadra del cuore.

La sua crescita costante e il talento gli valgono poi un ruolo sempre più centrale nella Real Sociedad. Da metronomo della squadra, Zubimendi si distingue per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, ricordando ai tifosi il grande Daniele De Rossi.

Il giovane basco, nel corso delle ultime quattro stagioni, ha accumulato più di 150 presenze con la maglia della Real Sociedad. La sua precisione nei passaggi e la sicurezza in fase difensiva lo hanno reso un elemento quasi imprescindibile per il 4-3-3 della squadra di San Sebastián.

Se dovesse in futuro passare all' Inter, nella formazione di Simone Inzaghi dovrebbe invece integrarsi nel 3-5-2 e ricoprire il ruolo di regista, oggi affidato ad Hakan Calhanoglu.