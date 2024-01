Il mese di gennaio per Juventus e Inter può segnare un cambio nella classifica di Serie A, con i bianconeri che giocheranno una partita in più e affronteranno avversari meno blasonati sulla carta rispetto ai nerazzurri. Simone Inzaghi sarà inoltre chiamato a giocare la Supercoppa italiana, un impegno stancante perché da disputare in Arabia Saudita, ma che può regalare il primo trofeo stagione ai lombardi.

Juventus, il mese di gennaio può essere quello giusto per mettere la freccia del sorpasso sull'Inter

Come già anticipato, il mese di gennaio per la Juventus può rappresentare il periodo ideale per mettere pressione ai rivali dell'Inter e magari tentare un sorpasso che sarebbe fondamentale in vista dello scontro diretto che andrà in scena a San Siro il 4 febbraio.

Gli uomini di Massimiliano Allegri, saranno dunque chiamati a giocare quattro partite di campionato e tutte con avversari sulla carta abbordabili: si partirà domenica 7 gennaio, quando la Juventus sarà attesa dall'ultima in classifica, la Salernitana di Pippo Inzaghi. Nove giorni dopo, i bianconeri affronteranno tra le mura amiche la rivale più temibile del quartetto di gennaio, il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Il giorno 21, sarà invece il Lecce di Roberto D'Aversa a ospitare la formazione bianconera, che poi chiuderà il mese all'Allianz Stadium contro l'Empoli penultimo in graduatoria. Insomma, tutte avversarie che attualmente si trovano nella parte destra della classifica e che in questa stagione stanno palesando molte più difficoltà di quelle mostrate nelle scorse annate.

Una circostanza, che seppur benevola per la Juventus, non deve far abbassare la guardia ai bianconeri se vogliono chiudere il mese con un bottino pieno di 12 punti.

Inter, gennaio sarà il mese della Supercoppa e delle complicate trasferte a Monza e Firenze

Più complicato sulla carta invece pare il primo mese dell'anno per l'Inter: la formazione nerazzurra ospiterà il giorno dell'epifania l'Hellas Verona, in quello che sulla carta dovrebbe essere per i nerazzurri lo scontro più agevolato dell'intero gennaio.

Gli uomini di Simone Inzaghi saranno poi attesi dalla complicata trasferta di Monza, dove Raffaele Palladino aspetta ancora di conquistare i primi tre punti con una grande in questa stagione. Poi i nerazzurri si prenderanno una pausa in campionato e partiranno alla volta dell'Arabia Saudita per giocare la semifinale contro la Lazio della nuova Supercoppa italiana; chi passa il turno tra le due affronterà tre giorni dopo la vincente fra Fiorentina e Napoli.

Un tour de force per l'Inter che si concluderà il 28 gennaio, quando Inzaghi e company saranno attesi sul campo della sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano.