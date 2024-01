Il 2024 appena iniziato è un anno che sul piano calcistico vedrà presumibilmente tra le protagoniste della Serie A Juventus e Inter, ma anche Milan e Roma. Se i propositi delle prime due sono quelli di vincere lo scudetto, rossoneri e giallorossi mirano invece almeno a qualificarsi alla prossima Champions League.

Juventus e Inter, un duello che può durare fino alla fine

Juventus e Inter stanno dando vita a un duello avvincente. I bianconeri stanno sorprendendo tutti, visti i pronostici di inizio stagione, avendo vinto vincendo 13 gare sulle 18 disputate.

Una sola in meno rispetto all'Inter capolista: la compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, ha mostrato di saper saper dominando sul campo di molteplici avversari. Uno strapotere manifestato dal club lombardo che però non è bastato a creare quel "vuoto" in campionato che gli avrebbe permesso una fuga in stile Napoli dello scorso anno: la formazione partenopea, di questi tempi nella scorsa stagione aveva infatti già acquisito un vantaggio sul Milan secondo di 9 punti.

Ecco perché in questo inizio 2024 è lecito pensare che Inter e Juventus possano mantenere le distanze ravvicinate fra loro (attualmente sono separate da 2 punti) e lottare fino a maggio per lo scudetto, magari con uno sprint all'ultima giornata di campionato.

Milan e Roma, serve la qualificazione alla prossima Champions League per avere un futuro più roseo

Discorso diverso va fatto per Milan e Roma: entrambe le formazioni, ormai con poche possibilità di lottare per vincere lo scudetto, dovranno tentare di qualificarsi alla prossima Champions League sia per un blasone da mantenere sia per una questione di introiti.

Con il recente stop al decreto crescita infatti, le squadre di Serie A avranno minori possibilità di manovra per ingaggiare i top players che militano all'estero e di conseguenza i soldi che garantirà la prossima rinnovata Champions League saranno molto importanti per tutti.

I rossoneri non vogliono perdere il treno per la massima competizioni continentale dopo la semifinale dello scorso anno e la prematura eliminazione ai gironi in questa edizione.

I giallorossi invece vogliono rientrare dopo quattro anni nell' "Europa che conta" per aiutare un bilancio influenzato dal Fair Play finanziario. Una stretta economica che i Friedkin hanno pattuito con il UEFA fino al 2026 che non lascia troppo spazio ai sogni dei tifosi giallorossi e che potrebbe indurre Josè Mourinho a cambiare aria in estate.

Sulla strada di rossoneri e giallorossi però in questa stagione ci sono, oltre al Napoli campione d'Italia uscente, anche le sorprendenti Bologna e Fiorentina.