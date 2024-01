Nelle scorse ore il giornalista sportivo Massimo Pavan ha commentato su Tuttojuve.com quanto accaduto tra Inter ed Hellas Verona, lanciando più di una frecciatina nei confronti della squadra nerazzurra. Del duello tra la formazione di Simone Inzaghi e la Juventus ha invece scritto sul Corriere della Sera Alessandro Bocci, giornalista che andando controcorrente rispetto al pensiero generico di questi giorni, ha poi difeso l'utilità del Var.

Juventus, Pavan punge l'Inter: 'Tanti tifosi bianconeri si chiedono perché nel dubbio gli arbitri dedicano sempre in una direzione'

Il giornalista sportivo vicino ai colori della Juventus Massimo Pavan è tornato a scrivere sul portale Tuttojuve.com commentando gli episodi discussi nella partita tra Inter e Hellas Verona: "Gli juventini si chiedono perché nel dubbio si decida sempre in una sola direzione, francamente ora basta. Ne stiamo vedendo di tutti i colori nelle ultime settimane, ci scrivono centinaia di juventini infuriati che vogliono solo un campionato con pari trattamento. Ci sono coincidenze molto particolari ed incroci a dir poco sospetti negli episodi che hanno coinvolto Juve e Inter".

Pavan, ha poi concentrato il suo pensiero unicamente sulla Juventus, spronando i bianconeri per il futuro: "Dopo quello che abbiamo visto ieri spero che la Juve reagisca sul campo contro queste ingiustizie. I giocatori della Juve non sono macchine e avranno visto quanto successo a Milano, serve ancora più forza e cattiveria perché non si gioca alla pari e per questo non basta un rendimento normale, ma bisogna fare qualcosa di straordinario".

Bocci: 'Ultimamente è andata bene all'Inter e male alla Juventus, ma saranno i dettagli a fare la differenza'

Anche il giornalista sportivo Alessandro Bocci ha scritto sulle colonne del Corriere della Sera un pensiero su quanto accaduto a San Siro e sul dualismo tra Juventus ed Inter: "Se il braccio di ferro continua, regalandoci una Serie A meno scontata e più appassionante, saranno i dettagli a fare la differenza. E gli errori arbitrali dovranno essere limitati. Ultimamente è andata bene all’Inter e male alla Juve.

Basta ricordare la spinta di Bisseck a Strootman. Allegri, nello stesso stadio, si lamenta per il mancato rigore dopo il braccio di Bani". Bocci ha poi sottolineato quanto sia superfluo fare i conti sui punti messi in palio in queste partite ed ha invitato i più critici a non prendersela eccessivamente con il Var. Secondo il giornalista infatti il vero problema non risiederebbe nella tecnologia, strumento che potrà rendere sempre più democratico il calcio nel futuro, ma bensì negli uomini che prendono le decisioni errate.