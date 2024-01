Il Var, video assistant referee, nasce nel 2017 con l'esigenza di supportare il giudice di gara, fornendogli riprese in diretta utili per rivedere immagini in slow motion di azioni particolarmente controverse o falli punibili con penalty o cartellini rossi non sanzionati sul campo dallo stesso arbitro. Tuttavia, questo sistema ideato per placare le polemiche nel mondo del calcio, paradossalmente le starebbe sempre di più alimentando: la giornata del 6 gennaio ha visto due episodi chiave nelle partite tra Inter-Hellas Verona prima e Sassuolo-Fiorentina dopo che apparirebbero complicati da spiegare.

Inter, Bastoni colpisce Duda, per il Var è tutto regolare

La vittoria dell'Inter contro l'Hellas Verona, oltre a regalare tre punti fondamentali per la corsa scudetto degli uomini di Simone Inzaghi, ha portato in casa nerazzurra un vespaio di polemiche piuttosto rumoroso. Al centro della disputa, il contatto tra Alessandro Bastoni e Duda: dai replay si vede nello specifico il difensore liberarsi del centrocampista scaligero con un vigoroso colpo al principio dell'azione in cui Frattesi avrebbe poi segnato il gol del definitivo vantaggio interista. Secondo i maliziosi, una gomitata piuttosto dura, secondo altri, una spallata meno pesante di quanto fatto intuire dal calciatore dell'Hellas Verona.

Un contatto, a prescindere dall'entità dello stesso, che è apparso però evidente e di conseguenza difficile da non sanzionare. Lo stesso Luca Marelli, ex giudice di gara, a Dazn si è detto perplesso della scelta effettuata dagli uomini della sala Var di non richiamare il primo arbitro di gara Fabbri: "Rimane a terra Duda su un contrasto con Bastoni.

Il difensore non guarda il pallone, ma solo l'avversario e gli rifila una gomitata, non particolarmente pesante, non da cartellino rosso. Il giocatore dell'Hellas accentua molto ma la cosa non cambia, questo è certamente fallo".

Sassuolo-Fiorentina, raddoppio annullato ai padroni di casa per fuorigioco: una scelta difficile da comprendere

Un altro episodio che sta facendo particolarmente discutere è quello visto in Sassuolo-Fiorentina: nello specifico, l'arbitro Abisso viene richiamato dal Var per un presunto fuorigioco di Henrique sull'azione che avrebbe portato Thorstvedt a segnare il gol del 2-0 per i padroni di casa. Una scelta, che appare quanto meno discutibile se si prende in considerazione la posizione completamente influente del difensore neroverde nei confronti sia del portiere viola che del difendente fiorentino Mandragora.

Ancora Marelli a Dazn sull'episodio in questione ha detto: "Non mi spiego l’annullamento del gol, prima o poi ci diranno il motivo ma faccio fatica.

Per essere punito, un fuorigioco deve essere attivo o influenzare un avversario. In questo caso Henrique non ha influenzato in nessun modo l’avversario. Il motivo per cui hanno annullato la rete a mio parere rimane un mistero".