Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato a TV Play del pareggio ottenuto in casa dalla Juventus contro l'Empoli per 1 a 1, sottolineando come il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri abbia commesso degli errori nella gestione del vantaggio. Anche il giornalista sportivo Michele Criscitiello, nel suo intervento a Sportitalia, ha evidenziato l'occasione persa dalla formazione piemontese di vincere in casa contro una squadra abbordabile per poi presentarsi allo scontro diretto con l'Inter con un vantaggio in classifica.

Juventus, Ravanelli: 'Nella gestione gara dopo il vantaggio con l'Empoli c'è stato qualche errore di Massimiliano Allegri'

L'ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto nelle scorse ore su TV Play parlando della Juventus e del passo falso commesso in campionato dai bianconeri contro l'Empoli, puntando il dito su alcune scelte sbagliate fatte da Allegri: "La Juve si è abbassata troppo dopo il gol di Vlahovic. Nella gestione della gara dopo il vantaggio c’è stato forse qualche errore di Allegri. Avrei messo Vlahovic con i piedi sul dischetto della metà campo, voglio vedere come si comportava l’Empoli". Sul rosso assegnato nella partita a Milik, Ravanelli ha poi aggiunto: "L’espulsione di Milik c’è tutta la vita, così come potevano starci quelle di Malinovski e di Berardi.

Milik ha controllato male la palla e ha commesso un fallo chiaro". Restando in tema arbitrale e scendendo nello specifico sull'intervista fatta da Le Iene al giudice di gara in incognito della scorsa settimana, Ravanelli ha evidenziato come il testimone si sarebbe dovuto mostrare per rendere il tutto più credibile e non lanciare certe illazioni per far credere alla gente che alcune squadre siano aiutate.

Ravanelli ha poi concluso il suo intervento parlando della nuova Roma di Daniele De Rossi: secondo l'ex calciatore DDR ha avuto la delicatezza di entrare in un ambiente a lui famigliare in punta di piedi, cercando di ricreare una serenità che prima evidentemente mancava e ridando spazio a calciatori come El Shaarawy.

Criscitiello: 'La Juventus con l'Empoli ha perso una grande occasione ed ora dovrà affrontare un'Inter davvero concreta'

Anche il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato a Sportitalia del pareggio della Juventus con l'Empoli e dello scontro diretto che vedrà impegnati i bianconeri contro l'Inter: "La Juventus ha perso un treno importante in questo weekend, l’Inter ha fatto quello che doveva fare. Domenica Inter-Juve sarà uno scontro diretto importante. L’Inter è solida, concreta in tutti i reparti, la squadra sta facendo molto bene. Negli ultimi anni Inzaghi lo facevano passare come ultimo della classe a Coverciano, quest’anno sta zittendo tutti".