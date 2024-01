Il Napoli e la Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato per uno dei giovani più interessanti del campionato tedesco: il riferimento va al centrocampista classe 2001 Kouadio Koné, mediano di proprietà del Borussia Monchengladbach che la società bianconera segue da almeno un anno.

Il Napoli ha l'esigenza di rinforzare il centrocampo e il francese rappresenterebbe il giocatore ideale per dare velocità, inserimento ed equilibrio ad un reparto che ha di recente ceduto Elmas al Lipsia e che rimarrà inoltre orfano di Anguissa per almeno un mese considerato l'impegno col Camerun in Coppa d'Africa.

Al momento Koné preferirebbe i bianconeri che però vorrebbero approfondire un'eventuale operazione in estate laddove invece il Napoli vorrebbe agire già nella finestra del Calciomercato estivo.

Koné, il prezzo del cartellino supera i 30 milioni

Il francese del Borussia Monchengladbach è in scadenza di contratto a giugno 2026 ed ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro. La società bianconera valuterebbe il suo acquisto solo per la sessione estiva dato che al momento sembra più orientata a trattenere chi è già in rosa inserendo gradualmente il profilo di Nonge, altro talento della Next Gen che ha già giocato sia in Coppa Italia che in Serie A sempre con la Salernitana.

Koné è una mezzala di inserimento ma all'occorrenza può anche agire da trequartista o da mediano davanti alla difesa: in questa stagione ha disputato 8 match nel campionato tedesco (ad inizio annata è stato condizionato da un infortunio) segnando anche un gol.

A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa di Germania ed un ulteriore gol. Il Borussia Monchengladbach lo ha acquistato dal Tolosa nel calciomercato invernale del 2021 per 7 milioni di euro lasciandolo in prestito nella società francese fino a giugno.

La trafila di Koné, lo segue anche Deschamps

Dall'estate 2021 Konè è parte integrante della rosa del Borussia Monchengladbach, la sua è stata una carriera fatta di piccoli passi dato che ha compiuto i propri passi attraverso tutte le rappresentative giovanili della nazionale francese, giocando nell'under 18, nell'under 19 e successivamente nell'under 21.

Lo segue da tempo anche Didier Deschamps, che però non lo ha fatto ancora esordire nella Francia. Cresciuto nel Paris Fg Jugend, nel 2015 si trasferisce nell'ACBB Jugend prima di approdare nel 2016 nell'under 19 del Tolosa. Dal 2019 inizia a giocare con la prima squadra del Tolosa prima del trasferimento al Borussia Monchengladbach nel 2021. Con i tedeschi ha messo a segno 6 reti e firmato 2 assist in 70 presenze totali.