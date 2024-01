Da alcune ore, i tifosi della Juventus sono in rivolta dopo la vittoria dell’Inter contro il Verona per 2-1 arrivata con un discusso gol di Davide Frattesi in pieno recupero.

Come spiegato da esperti arbitrali come Luca Marelli, che commenta tutti gli episodi controversi in diretta su DAZN, la rete nerazzurra andava annullata per un evidente gomitata di Bastoni su Duda. Il Var Nasca non è però intervenuto e Fabbri ha convalidato la rete.

I tifosi della Juventus si sono così riversati su X per protestare contro l'accaduto: "Sono senza vergogna, senza vergogna", "Con Fabbri e il Var sempre muto, anche questa volta il regalino settimanale è assicurato, gomitata clamorosa prima del gol ma per la Marotta League va tutto bene!", "Il varista di Inter Verona era Nasca, lo stesso di Juve-Verona dove annullò un goal alla Juventus per un azione molto simile (sbracciata di Kean).

L'errore ci sta ma l’incoerenza di valutazione di due simili episodi mi lascia basito" sono solo alcuni dei commenti apparsi su X.

Gli episodi per cui gli juventini insorgono

A far storcere il naso ai tanti supporter bianconeri il fatto che Micheal Fabbri, l'arbitro di Inter vs Hellas Verona, fosse anche il Var di Genoa vs Juventus, altra gara ricca di polemiche data un'espulsione mancata ai danni di Malinovs'kyj e un rigore non concesso ai bianconeri, tutti errori che il responsabile AIA Rocchi ha poi certificato durante Open Var di DAZN.

Curiosamente poi, hanno sempre fatto notare i tifosi della Juventus sia social, il Var di Inter vs Hellas Verona era lo stesso di Juventus vs Hellas Verona, gara in cui venne annullato un gol a Moise Kean per un contatto molto simile (a dirla tutta più lieve) di quello non sanzionato quest'oggi nella sfida tra i nerazzurri e gli scaligeri.

L'oggetto del contendere è il gol di Davide Frattesi segnato al 93esimo, l'episodio ai raggi X

A fare infuriare i tifosi della Juventus è stato come accennato il gol segnato da Davide Frattesi al minuto 93 la cui dinamica è piuttosto chiara. Un cross proveniente dalla destra viene respinto dalla difesa dell'Hellas Verona, la palla arriva a Barella che al volo lascia partire un destro non trattenuto da Montipò.

La palla schizza a Frattesi che a porta vuota deposita in rete.

Rivedendo l'azione si nota però come appena prima del cross da cui si origina il gol, Duda e Bastoni abbiano un alterco a palla lontana col giocatore dell'Inter che ad un certo punto, con la palla ancora lontana, guarda l'avversario colpendolo con una gomitata.

Nonostante l'episodio, il gol è stato convalidato, da qui la girandola di polemiche che ha condotto anche il ds dell'Hellas, Luca Sogliano, a fine incontro a parlare di 'grossa mancanza di rispetto' e di 'impossibilità di convalida di una rete del genere".