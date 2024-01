Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Juventus e Roma avrebbero messo nel mirino Strahinja Pavlovic, centrale difensivo serbo attualmente in forza nel Salisburgo, anche se il suo arrivo in Italia a gennaio pare complicato. L'Inter invece, per una questione di slot per i giocatori extracomunitari, sarà costretta a rinviare l'assalto al centravanti del Porto Mehdi Taremi alla prossima estate.

Juve e Roma pensano a Pavlovic, giovane centrale difensivo del Salisburgo

Strahinja Pavlovic avrebbe catturato l'attenzione di Juventus e Roma per la campagna acquisti invernale da poco iniziata.

Secondo le ultime indiscrezioni, il centrale serbo attualmente in forza nel Salisburgo piacerebbe particolarmente alle due formazioni italiane, che in lui vedrebbero il profilo ideale sul quale investire: forte fisicamente e alto 194 centimetri, Pavlovic ha mostrato di saper giocare sia come stopper in mezzo alla difesa sia come braccetto di sinistra in una retroguardia a tre. Caratteristiche che si vanno ad aggiungere a una buona velocità di base e a buone qualità da marcatore. Il Salisburgo, con il quale Pavlovic è legato da un contratto che scadrà nel 2027, potrebbe doversi arrendere di fronte alla chiamata di una grande squadra come la Juventus o come la Roma, tuttavia non lascerebbe andare il calciatore classe 2001 per meno di 25 milioni di euro.

Una somma che entrambe le società italiane non potrebbero permettersi di spendere nel mese di gennaio e che di conseguenza renderebbe complicata l'acquisizione di Pavlovic. Un eventuale prestito con obbligo di riscatto nel successivo giugno apparirebbe dunque l'unica soluzione plausibile, se accettata dal Salisburgo, per ipotizzare un passaggio in Italia del centrale difensivo.

Inter, con Buchanan si esauriscono gli slot per gli extracomunitari: l'assalto per Taremi deve essere rinviato a giugno

L'Inter avrebbe da tempo messo nel mirino Mehdi Taremi per rinforzare il proprio attacco, ma la l'acquisto imminente da parte del club nerazzurro di Tajon Buchanan (che è atteso a Milano per questo mercoledì 3 gennaio per le visite e la firma) renderà praticamente impossibile l'arrivo del calciatore iraniano in questa sessione di rafforzamento invernale.

Il motivo è legato agli slot per gli extracomunitari messi a disposizione di ogni società annualmente: l'Inter, che ne aveva utilizzato uno nella scorsa estate per riportare alla Pinetina Alexis Sanchez, ha scelto nelle scorse ore di associare il secondo e ultimo slot disponibile per l'esterno canadese in arrivo dal Bruges per circa 8 milioni di euro più bonus. Una decisione che per forza di cose posticiperà l'eventuale arrivo di Taremi a giugno, quando peraltro il classe '92 potrebbe essersi svincolato dal contratto che lo lega fino all'estate del 2024 con il Porto.