La crescita avuta negli ultimi mesi da Hans Nicolussi Caviglia alla Juventus è sotto gli occhi di tutti: Massimiliano Allegri l'ha gettato nella mischia a causa dell'infortunio occorso a Manuel Locatelli qualche partita fa e l'ex Salernitana ha dimostrato tutto il proprio valore, disegnando geometrie apprezzabili e riuscendo anche a firmare un assist, quello per Adrien Rabiot nel gol dello 0-1 contro il Monza di Palladino.

Di nuovo la Salernitana, che l'ha avuto l'anno scorso, vorrebbe provare a strapparlo in prestito per 6 mesi ma allo stato attuale sembra che la Juventus non sia disposta a portare avanti la stessa tattica adottata 12 mesi fa anche perchè ad oggi il suo profilo è l'unico in rosa in grado di poter sostituire Locatelli in mezzo al campo.

Il nuovo direttore generale della società campana Walter Sabatini vorrebbe anche Filippo Ranocchia, adesso in prestito all'Empoli dove però non viene praticamente mai impiegato.

Per Nicolussi Caviglia la Juventus dirà di no, possibile invece l'affare con Ranocchia

Se lo scarso impiego che ne fa Andreazzoli all'Empoli rende abbastanza semplice l'operazione che porterebbe l'ex Monza in granata, lo stesso non può dirsi per Hans Nicolussi Caviglia, che gode della fiducia illimitata di Massimiliano Allegri e della società bianconera e che molto difficilmente verrà lasciato andare.

Il profilo di Caviglia è esattamente il prototipo del tipo di calciatore che ad oggi i bianconeri vogliono avere in rosa: è giovane e plasmabile, ha qualità e ha bisogno di essere impiegato per crescere e maturare.

Giuntoli insomma quasi certamente dirà di no anche nel caso in cui nello stesso ruolo o comunque a centrocampo dovessero arrivare nuovi giocatori nel mercato di gennaio anche perchè il club ha un problema numerico in mezzo al campo.

La Juventus incontrerà la Salernitana due volte nel giro di tre giorni

Un intreccio di mercato questo che si incastra in modo molto singolare col campo.

Si perchè domani sera, la Juventus e la Salernitana si sfideranno nella gara degli Ottavi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa. L'incontro, previsto per le ore 21 a Torino, verrà replicato 3 giorni dopo, il 7 gennaio, quando le due squadre si sfideranno nuovamente in Serie A questa volta a campi invertiti.

Quasi certamente, nella gara di Coppa Italia Nicolussi Caviglia sarà anche titolare a fianco a Manuel Locatelli, che nell'incontro di campionato sarà squalificato e dunque non impiegabile.