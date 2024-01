Il difensore serbo Strahinja Pavlovic del Red Bull Salisburgo continua ad essere oggetto di interesse da parte di società importanti come Juventus, Roma, Fenerbahce e Brighton. La sua fisicità, è alto 1.94 m, e la sua crescita non sono passate dunque inosservate ai grandi club, con i bianconeri in particolare a guardare a lui con grande insistenza con il duplice scopo di sostituire Huijsen (vicino al trasferimento in prestito al Frosinone) e rimpiazzare Alex Sandro, il cui contratto scadrà a giugno prossimo.

La presenza nella rosa della Juventus di connazionali come Vlahovic e Kostic potrebbe costituire un ulteriore elemento di convincimento per il ragazzo che nei prossimi mesi sarà chiamato a decidere del proprio futuro.

Il profilo di Pavlovic ha catturato l'interesse di Giuntoli

Strahinja Pavlovic è giunto a Salisburgo dal Monaco nel Calciomercato estivo del 2022 per 7 milioni di euro complessivi. Nonostante la giovane età, è un classe 2001, il difensore serbo ha avuto un impatto molto significativo con il Red Bull Salisburgo, con cui ha disputato 55 incontri tra campionato, Coppa d'Austria, Champions ed Europa League con 4 gol e 5 assist all'attivo.

Distintosi per il suo notevole senso della posizione e la sua abilità nei contrasti e nel gioco aereo, ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro: rappresenta un profilo perfetto per investire, Cristiano Giuntoli lo sa e ci sta pensando molto seriamente anche perchè è di piede mancino, caratteristica di cui Massimiliano Allegri ama disporre per il calciatore da schierare a sinistra nella sua difesa a 3.

Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno

In questa stagione fin qui Pavlovic ha disputato12 match nel campionato austriaco segnando un gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 3 match ed un gol in Coppa d'Austria e 6 match disputati in Champions League. Un buon ruolino di marcia che starebbe convincendo la dirigenza bianconera a puntare su di lui anche per il dopo Alex Sandro: il brasiliano ha beneficiato di un rinnovo di contratto automatico lo scorso anno e guadagna quasi 6 milioni netti di euro l'anno, decisamente troppi per un calciatore ormai avanti con l'età e spesso bloccato da una serie di infortuni. Solo 6 le presenze per l'ex Porto quest'anno in Serie A, ecco che dopo 315 presenze complessive condite da 15 gol e 33 assist il suo addio a fine anno appare praticamente certo.