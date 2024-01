Le prossime ore di mercato potrebbero riservare degli aggiornamenti importanti per Inter, Juventus e Salernitana. I nerazzurri potrebbero decidere di sacrificare a fine stagione Denzel Dumfries se non dovesse arrivare l’accordo, nei prossimi giorni, per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025. Dall’Arabia, invece, potrebbe arrivare un’offerta per Filip Kostic della Juventus, mentre la Salernitana vorrebbe riportare Mario Balotelli in Italia.

Sirene inglesi per Dumfries

L'Inter ha messo in conto di cedere Dumfries. L'olandese non sta trovando più spazio ed è stato superato nelle gerarchie da Darmian.

L'ex Psv Eindhoven non ha trovato l'accordo per il rinnovo perché chiederebbe circa 5 milioni di euro a stagione per prolungare il rapporto. La richiesta dell’entourage sarebbe ritenuta troppo onerosa per i dirigenti milanesi. Sulle sue tracce ci sarebbero club come Manchester United e Chelsea e la sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.

Bernardeschi in orbita Juve

La Juventus potrebbe ricevere delle offerte per Kostic dal'Arabia. Il cartellino del serbo, titolare con Massimiliano Allegri, avrebbe un costo di circa 20 milioni di euro ma difficilmente il tecnico toscano vorrà privarsene a stagione in corso. I bianconeri lottano con l'Inter per lo Scudetto e non dovrebbero cambiare i titolari del 3-5-2 attuale.

Qualora dovesse verificarsi la cessione, il nome per sostituirlo sarebbe quello di Federico Bernardeschi che ritornerebbe volentieri in prestito per 6 mesi.

Balotelli per la missione di Inzaghi

La Salernitana sogna il colpo Mario Balotelli ora in forza all'Adana Demirspor. Il direttore sportivo dei campani, Walter Sabatini, avrebbe avuto dei contatti per riportare in Italia l'attaccante.

La trattativa non è semplice e bisognerebbe trovare la giusta formula anche per convincere l'ex Inter. Possibile un prestito con diritto di riscatto se Candreva e compagni dovessero salvarsi. La valutazione di Balotelli sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Soluzioni intelligenti per Chelsea, Juve e Salernitana

Dumfries è già da tempo nel mirino del Chelsea di Pochettino che avrebbe richiesto un esterno in grado di giocare sia a tutta fascia che in una difesa a quattro.

Bernardeschi sarebbe, invece, il sostituto ideale in caso di partenza di Kostic perchè in grado di giocare da esterno sia a destra che a sinistra ma anche come mezzala o seconda punta. L'ex Fiorentina non avrebbe problemi perché conosce bene la Serie A e soprattutto la Juventus. Balotelli sarebbe la punta peso che manca alla Salernitana. L'ex Monza può agire in tutto il reparto offensivo e interpretare diversi moduli e possiede l'esperienza necessaria per aiutare i campani.