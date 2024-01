La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un possibile colpo a parametro zero nella prossima estate per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi e il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Anthony Martial, attaccante del Manchester United, che a giugno andrà in scadenza. Per il giocatore però c'è l'ostacolo dell'ingaggio oneroso e sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Martial a zero dallo United

Anthony Martial, attaccante francese attualmente in forza al Manchester United, sembra destinato a diventare uno dei protagonisti delle trattative nei prossimi mesi, con Inter e Juventus pronte ad accaparrarselo a parametro zero nel prossimo giugno.

Intanto Martial rimarrà al Manchester United fino alla fine della stagione in corso. L'annuncio in tal senso è giunto dall'agente del giocatore, Philippe Lamboley, che in un'intervista alla redazione inglese di Sky Sport ha detto: "Il mio assistito non credo lasci il Manchester United nella finestra di gennaio. Quello che ho sentito sul giocatore posso dire che è totalmente falso. Non è stato escluso dalla squadra e non ha alcun problema con l'allenatore Ten Hag. Resterà fino al termine del contratto, che avverrà a giugno."

Anche la Juventus sul giocatore

Questa situazione crea un'occasione per Inter e Juventus, che da tempo seguono con interesse le gesta di Martial: considerato un jolly d'attacco di grande valore, il giocatore potrebbe rappresentare un rinforzo importante per entrambe le squadre.

La trattativa non sarà priva di incognite: l'ingaggio attuale di Martial, che supera i 10 milioni di euro, potrebbe rappresentare un ostacolo per qualsiasi squadra italiana. Ma con le recenti prestazioni del giocatore in calo, le sue pretese economiche potrebbero abbassarsi, rendendo l'operazione più accessibile per le due squadre italiane.

Ipotesi tattiche per l'Inter e Juve con Martial

Nel caso di approdo all'Inter dell'attaccante francese, il giocatore potrebbe inserirsi nel modulo di Simone Inzaghi come prima o seconda punta, alternandolo al fianco di Lautaro Martinez o di Thuram, per dare modo a entrambi di tirare il fiato.

In caso invece di passaggio in bianconero il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe scegliere di alternarlo a Dusan Vlahovic come prima punta, affiancato da Federico Chiesa (o da Kenan Yildiz) che agirebbe come esterno.