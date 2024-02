In casa Inter a tenere banco è il futuro di Lautaro Martinez. La società nerazzurra sta trattando con l'entourage dell'attaccante argentino il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026, ma se non dovesse arrivare l'accordo nei prossimi mesi non è da escludere un eventuale addio. Questo soprattutto perché alle porte del club meneghino sarebbe pronto a bussare il Paris Saint Germain, alla ricerca di rinforzi importanti in attacco per non rimpiangere Kylian Mbappé, che andrà via a parametro zero, essendo in scadenza di contratto.

Il suo futuro molto probabilmente sarà al Real Madrid.

La Juventus cerca innesti per il proprio reparto avanzato e nel mirino sarebbe finito Mattia Zaccagni. L'esterno offensivo è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2025 e la trattativa per il rinnovo sembra essere in una fase di stallo. In questo senso si registra l'inserimento della società bianconera, che avrebbe già avuto dei contatti.

Psg su Lautaro Martinez

Il Paris Saint Germain sarà una vera e propria mina vagante nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I parigini, che perderanno Kylian Mbappé, non sembrano voler badare a spese e sono pronti a provare a saccheggiare il campionato italiano. Nel mirino, infatti, sarebbero finiti Rafael Leao, Victor Osimhen e, soprattutto, Lautaro Martinez.

Il Toro sta facendo molto bene in quest'annata, guida la classifica dei capocannonieri del campionato italiano avendo messo a segno diciannove reti in ventuno partite di campionato, a fronte di due gol segnati in Champions League. Numeri imponenti, che hanno portato l'Inter a prendere in considerazione il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2026.

C'è ancora distanza, però, tra domanda (10 milioni di euro) e proposta, 8 milioni di euro più bonus. Senza un accordo non è da escludere che la corte del Psg possa fare breccia nel cuore del capitano nerazzurro.

Inter che, comunque, ha già fatto sapere di non essere disposta a trattare la cessione di Lautaro per una cifra inferiore ai 120-130 milioni di euro, prendendo come riferimento la clausola rescissoria di Osimhen, altro obiettivo del club dello sceicco.

Come può cambiare l'Inter in attacco

In passato l'Inter ha dimostrato di saper sopperire anche a cessioni dolorose uscendone sempre rinforzata e chissà che lo stesso non possa accadere ora. I soldi della cessione di Lautaro, eventualmente, potrebbero essere investiti su elementi come Joshua Zirkzee, valutato 50 milioni dal Bologna, e Jonathan David, che lascerà il Lille per 30 milioni essendo in scadenza a giugno 2025.

I dirigenti nerazzurri avrebbero anche un tesoretto per rinforzare gli altri reparti. Ad esempio un centrale (Buongiorno o Scalvini) e portiere che possa poi prendere alla lunga il posto di Sommer, che comunque non è più giovanissimo.

Juventus su Zaccagni

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Mattia Zaccagni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

L'esterno della Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2025 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Proprio per questo i bianconeri vorrebbero approfittarne strappando un prezzo decisamente più basso rispetto ai 40 milioni che Lotito chiedeva solo un anno fa.

La società biancoceleste parte da una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma la Juve potrebbe inserire anche una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. In questo senso i nomi giusti potrebbero essere quelli di Fabio Miretti e Moise Kean, valutati complessivamente intorno ai 20 milioni.