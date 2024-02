Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus e Federico Chiesa potrebbero separarsi in estate per motivi legati alle pretese economiche del calciatore e alle sue condizioni fisiche spesso precarie. Se l'esterno toscano venisse ceduto, il club bianconero avrebbe già in mente il suo sostituto, vale a dire Albert Gudmundsson del Genoa.

Le richieste elevate di rinnovo e i tanti problemi fisici renderebbero il futuro di Chiesa alla Juventus nebuloso

Il percorso della Juventus e di Federico Chiesa potrebbe interrompersi al termine della stagione in corso: secondo le ultime indiscrezioni intorno alla Continassa, le parti divergerebbero sotto diversi aspetti non trascurabili, primo su tutti il rinnovo di contratto.

Il classe '99 andrà infatti in scadenza nel 2025 e l'entourage del calciatore con i dirigenti bianconeri avrebbero cominciato a discutere di cifre per garantirsi un futuro insieme. Da quanto filtra, ci sarebbe dunque distanza tra la richiesta degli agenti di Chiesa e l'offerta della Juventus, club che sta attuando una politica del risparmio per abbassare le spese generali e rientrare del rosso in bilancio. A complicare i dialoghi tra il club piemontese e lo staff del toscano si sarebbero poi aggiunti i continui fastidi muscolari accusati da Chiesa: il calciatore, reduce dalla rottura del crociato, si è spesso dovuto fermare per il rigonfiamento del ginocchio operato, lasciando il tecnico Allegri senza una carta importante da giocare.

Un fattore non trascurabile per una società che avrebbe dei dubbi nell'investire una somma elevata per un'atleta spesso e volentieri costretto ai box. Se dunque in estate dovesse arrivare alla Continassa un'offerta ritenuta idonea per Chiesa e che si attesterebbe intorno ai 50 milioni di euro, la Juventus potrebbe effettivamente cedere il calciatore per puntare su un profilo che dia più garanzie a livello fisico.

Gudmundsson del Genoa potrebbe arrivare alla Juventus se Chiesa venisse davvero ceduto

Se la Juventus e Chiesa dovessero davvero separarsi in estate, allora il club bianconero potrebbe poi tornare sul mercato, con un tesoretto piuttosto cospicuo, per cercare un suo sostituto. Tra i papabili candidati per questo, ci sarebbe dunque Albert Gudmundsson del Genoa: il calciatore islandese, autore finora di una stagione entusiasmante composta da 11 gol e 3 assist su 23 partite giocate, sarà presumibilmente messo in vendita dalla società ligure che con la sua cessione vorrebbe ricavare almeno 20 milioni di euro.

Una cifra, che vista l'età del calciatore, la Juventus potrebbe effettivamente pensare di investire.

Come giocherebbe la Juventus con Gudmundsson

Prendere Gudmundsson per la Juventus vorrebbe dire assicurarsi un calciatore totalmente ecclettico per quanto concerne il fronte offensivo: l'islandese ha infatti mostrato di saper giocare con un attacco a 2 ma anche di poter interpretare il ruolo di esterno a destra o a sinistra. Nei casi di emergenza inoltre, Gudmundsson ha rivestito anche i panni del trequartista, una poliedricità che potrebbe conquistare il consenso di Allegri.