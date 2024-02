Il Calciomercato dell'Inter sembra già in fermento, con occhi attenti puntati su talenti emergenti; uno di questi è Michael Olabode Kayode, giovanissimo esterno (è classe 2004) della Fiorentina, attualmente sotto contratto con la squadra viola fino al 2028.

Nonostante la lunga durata del suo accordo con i viola, i dirigenti nerazzurri sembrano decisi a tentare il colpo già durante la prossima finestra estiva di calciomercato a patto che in rosa si liberi uno slot da esterno di fascia.

L'Inter su Kayode, idea per difesa e centrocampo

La mossa dell'Inter è di pura pianificazione considerando il crescente interesse da più parti per Denzel Dumfries, il cui futuro potrebbe vedere una potenziale partenza verso la Premier League.

Con diversi club inglesi che seguono da vicino le gesta del terzino olandese (e con le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 che non decollano), l'Inter si prepara così ad affrontare la possibilità di dover sostituire un giocatore chiave.

Kayode, nonostante i suoi soli 19 anni, ha già dimostrato di poter reggere i ritmi della Serie A; la sua giovane età non sembra essere un ostacolo per le sue capacità di imporsi sul campo, e questo lo rende un'opzione intrigante per l'Inter in vista della prossima stagione e del futuro in generale: fin qui per Kayode 17 presenze in Serie A con un gol (arrivato nell'ultimo turno contro la Lazio) e 3 assist.

Kayode nel modulo di Simone Inzaghi

All'interno del 3-5-2 classico di Simone Inzaghi Kayode potrebbe trovare spazio come esterno di centrocampo con compiti anche difensivi, come richiesto in questa stagione a Denzel Dumfries e Matteo Darmian; il giocatore nella Fiorentina attualmente gioca da quarto di destra di difesa nel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano e potrebbe dunque adattarsi al meglio come ala in nerazzurro.

La sua fisicità e la possibilità di sviluppare maggiore inserimento in fase offensiva potrebbero far fare al giocatore quel salto di qualità che gli stessi agenti vorrebbero per la sua carriera, nonostante sia legato alla Fiorentina fino al 2028 con un contratto importante per la sua giovane età con stipendio a salire negli anni da 400mila euro fino a un milione netto.

L'eventuale affondo dei nerazzurri dipenderà comunque dall'effettiva uscita di Dumfrires che ogni sessione finisce nel mirino di questo o quel club salvo poi rimanere sempre a Milano: ad oggi la valutazione di Kayode si aggira sui 12 milioni di euro, accaparrarselo significherebbe avere tra le mani una possibile futura plusvalenza data la combo rappresentata da una parte dalle ampie potenzialità e dall'altra dalla giovane età.