Il sogno scudetto è ormai finito nel cassetto, ma la stagione della Juventus non è ancora finita. Allegri deve ritrovare il passo giusto per chiudere al secondo posto e tornare in Champions League in modo da programmare al meglio il futuro. Se il nome dell' allenatore può essere in bilico, intanto il football director Cristiano Giuntoli avrebbe comunque già individuato gli uomini da cui ripartire nel 2024-2025. Nella rosa attuale in particolare ci sarebbero sette giocatori sicuri della conferma, fra loro anche Nicolò Fagioli.

La lista dei sette confermati della Juventus

La Juventus del futuro, a prescindere da chi sarà l'allenatore, con Allegri a rischio e Thiago Motta candidato per la sostituzione secondo gli ultimi rumors, punterà forte sulla sua difesa. Il reparto ha dato ampie garanzie e così nella lista dei confermati ci sarebbero Bremer, Danilo e il nuovo arrivato Djalò, colpo anticipato di qualche mese per evitare di rischiare di perderlo durante l'estate quando in tanti si sarebbero fiondati su di lui. La Juve del futuro continuerà a ruotare intorno al centrocampista Locatelli.

Non partiranno, secondo le indiscrezioni, neanche Cambiaso laterale rivelazione di questa stagione, e il giovane turco Yildiz che anzi dal prossimo campionato potrebbe avere il numero 10 ed essere al centro del progetto tecnico.

Il settimo nome sulla lista degli incedibili sarebbe quello di Fagioli, travolto dallo scandalo delle scommesse ma che la Vecchia Signora vorrebbe recuperare una volta tornato dalla squalifica.

Il punto sulle possibili cessioni e nuovi arrivi

Attorno a loro dovrebbe essere costruita la nuova squadra bianconera con possibilità di conferma per altri profili, anche solo per una questione numerica.

I principali dubbi sono tre e sono quelli da sciogliere il prima possibile: le conferme o meno di Vlahovic, Chiesa e Rabiot. Si tratta dei pezzi pregiati da cui eventualmente, nei primi due casi, incassare per fare mercato, e nel terzo per liberare spese sul piano salariale.

La rivoluzione griffata Giuntoli potrebbe essere la strada giusta per cambiare una formazione che in certa casi ha raggiunto limiti di età, Alex Sandro per esempio, è praticamente certo dell'addio a parametro zero.

In entrata invece in questi giorni circolano i nomi di Koopmeiners e Samardzic a centrocampo (in particolare in caso di partenza di Rabiot, McKennie o Miretti). Mentre sulle fasce non è scontata la conferma di Kostic e Weah, che hanno finora deluso e a tal proposito un nome nuovo che gira nelle ultime ore è quello di Noussair Mazraoui del Bayern Monaco.