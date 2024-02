Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno, e amico dell'attuale tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha condiviso alcune osservazioni a tuttojuve.com sulle difficoltà che la squadra bianconera sta affrontando in questa stagione. Ha sottolineato come la rosa della Juventus non sia all'altezza per lottare per la vittoria, riconoscendo il grande lavoro del tecnico e e aggiungendo che per lui il futuro professionale potrebbe essere in Arabia Saudita.

Aldo Spinelli ha parlato della rosa della Juventus

Spinelli ha evidenziato la sfida che Allegri deve affrontare con l'organico attuale della Juventus, definendo la squadra come non particolarmente forte e sottolineando le difficoltà che il tecnico livornese deve superare con i giocatori a sua disposizione.

Ha commentato che senza la vittoria contro il Frosinone, la situazione sarebbe stata ancor più critica, con un possibile scoppio di polemiche e critiche.

Nonostante le difficoltà, Spinelli ha riconosciuto l'importanza del traguardo raggiunto da Allegri, che ha fatto storia nella Serie A con 1002 punti. Ha poi aggiunto: 'Quale scudetto, il vero miracolo è qualificarsi in Champions League". Parole importanti quelle dell'ex presidente del Livorno e del Genoa e che sottolineato come a sua detta c'è anche un rendimento non ideale di giocatori importanti e strapagati. Ha poi dichiarato: "La Juventus non è riuscita a trovare un sostituto di Chiellini in bravura difensiva ed in personalità".

Inter favorita per lo scudetto

Sul sogno dello scudetto, Spinelli ha espresso scetticismo, indicando l'Inter come favorita e ritenendo che la Juventus debba concentrarsi principalmente sulla qualificazione in Champions League, che sarebbe già un risultato eccezionale. Ha sottolineato che la squadra bianconera, nonostante il suo storico prestigio, attualmente non sembra essere all'altezza dei vertici della classifica.

Ha poi voluto giustificare Allegri in merito al gioco espresso dalla Juventus dichiarando: "Lui è un po' come Capello, anche con gli 1-0 si possono vincere i campionati".

Infine, riguardo al futuro di Allegri, Spinelli ha indicato che se la squadra riuscirà a qualificarsi in Champions League, sarebbe giusto confermare Allegri, ma ha suggerito che potrebbe finire in Arabia Saudita dopo che lo scorso calciomercato estivo era stato vicino al trasferimento in Arabia.

Massimiliano Allegri raggiunge i 1002 punti in Serie A

Un altro traguardo storico è stato raggiunto da Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus con la vittoria contro il Frosinone nella recente giornata di campionato ha raggiunto un totale di 1002 punti conquistati in Serie A in riferimento alle sue esperienze professionali nel massimo campionato italiano al Cagliari, al Milan e alla Juventus. Statistiche che dimostrano come il tecnico livornese faccia oramai parte della storia non solo del calcio italiano ma anche di quello europeo.