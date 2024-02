Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport dello scontro diretto di domenica sera tra Inter e Juventus, sottolineando come gli uomini di Simone Inzaghi qualora vincessero, potrebbero chiudere già il discorso scudetto. Anche l'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio ha detto la propria opinione sul derby d'Italia, sottolineando come i nerazzurri potrebbero partire forte sin dal principio per chiudere la gara.

Inter, Padovan: 'Se i nerazzurri batteranno come penso la Juventus chiuderanno il discorso scudetto'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan è intervenuto nelle scorse ore su Sky Sport per parlare dello scontro diretto di domenica sera tra Inter e Juventus: "Ho sempre detto che febbraio sarà un mese decisivo e lo sarà solo se vince contro la Juventus e batte l'Atalanta e può chiudere il discorso scudetto e secondo me lo farà. La Juventus andrà a Milano per pareggiare, Allegri ha in testa una gara di grande sofferenza come quella di Bergamo. Allegri dirà di no ma firmerebbe per il pareggio". Padovan, restando sul derby d'Italia, ha poi sottolineato come la vera differenza tra Inter e Juventus stia nella metodologia d'attacco delle due squadre, con i nerazzurri in grado di segnare non solo con gli attaccanti ma anche con i centrocampisti e i difensori.

Secondo il giornalista poi, i bianconeri avrebbero sofferto della mancanza di gol non segnati per larga parte da Dusan Vlahovic oltre che di una scarsa capacità dei centrocampisti di trovare la porta avversaria. Padovan ha poi concluso il suo intervento sottolineando quanto la Juventus soffra le assenza continue di Chiesa e ribadendo il concetto secondo il quale l'Inter, nel computo generale, riesca a farsi apprezzare maggiormente rispetto ai bianconeri per le tante azioni offensive create in ogni match.

Orlando sul derby d'Italia: 'Mi aspetto un'Inter aggressiva contro la Juve e credo che la sfida si possa decidere in mezzo al campo'

Dello scontro diretto per lo scudetto tra Inter e Juventus ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Massimo Orlando: "Mi aspetto un'Inter aggressiva, perché l'Inter di solito le aggredisce molto le partite.

E' vero che hai la Juve contro, ma se trovi il gol nei primi 20' la partita si mette in discesa. Se l'Inter dovesse vincere per me non li riprende nessuno. Per me domenica è decisiva se dovesse vincere l'Inter. Credo che la sfida si possa decidere in mezzo al campo".

Orlando, commentando poi le indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina del Milan l'anno prossimo, ha sottolineato come alcuni calciatori già presenti nella rosa rossonera si sposerebbero alla perfezione con il metodo di gioco impostato dal tecnico leccese.