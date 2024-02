Stanno facendo discutere sul web le parole del portiere dell'Ascoli Emiliano Viviano, che su TV Play ha criticato in maniera piuttosto evidente il modo di giocare utilizzato da Massimiliano Allegri nella Juventus.

Juve, Viviano non fa sconti ad Allegri: 'Il suo calcio non paga più da anni e per vincere serve altro'

Il portiere dell'Ascoli calcio Emiliano Viviano è stato intervistato da TV Play nelle scorse ore e parlando della Juventus e nello specifico di Massimiliano Allegri ha detto: "Allegri? Dire che è finito sarebbe irrispettoso verso un allenatore che ha vinto tantissimo e che ha tantissime qualità.

Quello che penso non sia una mia opinione ma la realtà, l'oggettiva realtà dei fatti è che quel tipo di calcio non paga più da anni. Le squadre che vincono in giro per l'Europa i campionati o le Champions propongono qualcosa di diverso da anni, quindi non si può più pensare di fare quel tipo di calcio. Detto questo, secondo me la Juventus è una squadra forte, non come l'Inter ma una squadra forte. La classifica ci sta assolutamente, la proposta no: cioè Locatelli sembra essere diventato un giocatore normale ma secondo me Manuel è forte. Chiesa sembra un giocatore normale, mentre secondo me è uno dei 2 o 3 giocatori italiani più forti in assoluto. Quindi ripeto, quel tipo di calcio non porta più a quel tipo di risultati che l'hanno contraddistinto quando la Juve era una squadra troppo più forte e giocava con la sigaretta in bocca".

Juve, i tifosi si dividono sulle parole di Viviano: 'Ancelotti gioca nella stessa maniera ma con calciatori più forti'

Le parole di Viviano in merito allo stile di gioco praticato da Allegri hanno creato un contraddittorio piuttosto netto tra gli utenti social. Tantissimi di loro si sono schierati dalla parte del portiere: "Beh se propone quel calcio e non ha soluzioni alternative perché non sa aggiornarsi, vuol dire che è un allenatore finito.

È la realtà" scrive un tifoso, mentre un altro aggiunge: "Come dire che Allegri non è finito dicendo che è finito". Altri tifosi invece, portando dei dati di fatto, hanno cercato di smentire le parole dette da Viviano: "E' un modo di giocare che detesto, ma, per onestà, va detto che giusto lo scorso anno abbiamo avuto Juve e Roma in semifinale di Europa League giocando proprio così" scrive un utente mentre un altro rintuzza: "Ma Ancelotti cosa fa?

Stesso tipo di calcio con giocatori migliori. Incredibile che uno gioca a calcio una vita intera e rimane ignorante cosí". Un altro tifoso ancora, sulla falsa riga del precedente dice: "Quindi i campionati e/o le Champions vinte da Ancelotti, Tuchel, Mourinho, Di Matteo & c. non sono mai esistite?".