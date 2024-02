Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo De Paola ha criticato sulle pagine di Sportitalia.com l'operato di Massimiliano Allegri alla Juventus, definendolo inadatto al club bianconero. Diverso è stato invece il pensiero espresso su Tuttosport da Guido Vaciago, che ha puntato il dito sullo scadente stato di forma di alcuni calciatori per giustificare il momento complicato che sta vivendo la formazione piemontese in campionato.

Juventus, De Paola attacca Allegri: 'E' un allenatore inadeguato che non riesce a valorizzare questa squadra'

Il giornalista sportivo Paolo De Paola ha scritto il suo consueto editoriale sul portale Sportitalia.com dedicandolo al pareggio della Juventus con l'Hellas Verona e al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri: "La Juve ha un potenziale da scudetto che un allenatore assolutamente inadeguato non riesce a valorizzare.

Non è ammissibile che una squadra in lotta per non retrocedere come il Verona giochi meglio della formazione guidata da Allegri. Non è possibile che la squadra col monte ingaggi più alto della Serie A racimoli solo un punto in due partite contro Udinese e Verona". De Paola ha proseguito sul tema Allegri sottolineando come il toscano abbia sbagliato a fare dichiarazioni particolarmente modeste nella conferenza stampa alla vigilia della partita poi pareggiata proprio con gli scaligeri. Secondo il giornalista quindi, la formazione bianconera necessiterebbe di una guida tecnica diversa, che sappia valorizzare a pieno ciò che gli è stato fornito e che gli fornirà nel futuro la società. De Paola ha infine concluso il suo editoriale ribadendo come ogni tentativo di far sembrare la rosa della Juventus non competitiva dovrebbe essere bloccato sul nascere.

Juventus, Vaciago controcorrente: 'Se Kostic sbaglia, se Gatti ha le amnesie e se Rabiot è in calo che colpa ha Allegri?'

Di tutt'altro avviso è stato il pensiero espresso dal giornalista sportivo Guido Vaciago, che sulla Juventus di Massimiliano Allegri ha scritto: "Se Kostic sbaglia passaggi di tre metri, se Gatti vive almeno una volta a partita amnesie calcistiche, se Rabiot, uno dei pochissimi giocatori di livello internazionale della rosa, vive un fisiologico calo di forma, se ragazzi dal sicuro avvenire (come Cambiaso e Yildiz, per esempio) non sempre riescono a caricarsi il peso della squadra sulle loro giovani spalle, che colpa ne ha Allegri?

". Questo il pensiero scritto sulle colonne di Tuttosport da Vaciago che restando in tema Juventus ha poi sottolineato come il problema principale della formazione bianconera risieda in una qualità generale piuttosto bassa della rosa. Un fattore venutosi a creare secondo il giornalista a causa delle battaglie legali che la società piemontese ha dovuto sostenere l'anno scorso dopo i vari processi legati alla vicende delle plusvalenze cosiddette fittizie.