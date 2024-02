Inter e Juventus potrebbero sfidarsi a fine stagione per assicurarsi le prestazioni di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid. Il centrale di difesa ha il contratto in scadenza a giugno e non dovrebbe rinnovare con i Colchoneros, la sua valutazione è di circa 25 milioni di euro, prelevarlo a zero fa dunque gola.

Le due compagini oggi prima e seconda in Serie A sono attive anche su altri fronti: i bianconeri starebbero così seguendo il profilo di Joshua Zirkzee del Bologna mentre i nerazzurri sono alle prese con il caso Denzel Dumfries che sarebbe finito nel mirino di club che militano in Premier League come Aston Villa e Manchester United.

Un difensore per Allegri e Inzaghi

Mario Hermoso è un profilo che Inter e Juventus studierebbero da tempo per potenziare i rispettivi reparti difensivi. I due club hanno già duellato a lungo per Tiago Djalò e alla fine l'ha spuntata Giuntoli che ha portato anzitempo il centrale mancino a Torino proprio per evitare che arrivasse a scadenza e che potesse dunque essere maggiormente attratto da altri club essendo libero di accasarsi con chiunque.

Da una parte la Juventus potrebbe perdere Bremer, al centro di diverse sirene di mercato, dall'altra l'Inter deve fare i conti con l'età non più verdissima di profili come Acerbi e De Vrij, il calciatore dunque farebbe molto comodo ad entrambe e l'impressione è che il duello si risolverà solo poco prima dell'estate.

Dumfries non rinnova

Guardando ancora in casa Inter, Dumfries sarebbe sempre più vicino all'addio. L'esterno olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma le trattative per il rinnovo non decollano: lui chiede 5 milioni, l'Inter non vuole arrivare neanche a 4 netti, da qui l'ipotesi di una cessione con Manchester United e Aston Villa particolarmente interessate.

I due club inglesi potrebbero spingersi fino alla soglia dei 30 milioni, l'Inter ne ha pagati circa 12 per portare Dumfries a Milano, la plusvalenza sarebbe dunque netta.

Juventus su Zirkzee, tutto dipenderà dal modulo

In caso di cessione di Dusan Vlahovic, Cristiano Giuntoli fra gli altri starebbe seguendo anche Joshua Zirkzee del Bologna.

Rispetto al centravanti serbo la Juventus perderebbe probabilmente qualche gol (l'ex Fiorentina è certamente più prolifico del collega di reparto olandese) ma ne guadagnerebbe a livello di possibile dialogo tra i calciatori del reparto offensivo. E allora tutto dipenderà dallo schieramento che vorrà adottare la compagine bianconera: se la scelta fosse quella di mantenere in rosa calciatori come Yildiz, Soulè e Chiesa, Zirkzee sarebbe perfetto per agire magari in 4-2-3-1 dove il centravanti di riferimento è chiamato, oltre ad andare in gol, anche e soprattutto ad aprire varchi ai compagni. In questo il felsineo si sta dimostrando un maestro.

Se invece l'idea dovesse essere quella di proseguire col 3-5-2 apparirebbe certamente più congeniale continuare a servirsi di Vlahovic anche se i rumors sempre più insistenti sul possibile arrivo di Felipe Anderson in bianconero il prossimo anno a parametro zero sembrano puntare chiaramente verso la volontà di schierare un tridente offensivo. Zirkzee costa almeno 40 milioni, solo la cessione del serbo (che vale praticamente il doppio) aprirebbe al club le porte per raggiungere il calciatore oggi a disposizione di Thiago Motta.