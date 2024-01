La dirigenza sportiva dell'Inter avrebbe individuato in Denzel Dumfries il possibile giocatore che potrebbe lasciare il club in estate per far spazio ad una grossa plusvalenza; la società nerazzurra infatti punterebbe ad una cessione dell'esterno olandese in Premier League cercando di incassare almeno 40-50 milioni di euro dal suo cartellino al fine di poter finanziare il prossimo mercato in entrata del club.

L'idea dell'Inter: cedere Dumfries in estate in Premier

Il Calciomercato estivo è già una realtà dietro le quinte, con l'Inter al lavoro sia per rinforzare la rosa con nuovi acquisti a parametro zero che per pianificare eventuali cessioni; la necessità di finanziare le operazioni di mercato costringe i nerazzurri a valutare con attenzione chi potrebbe essere sacrificato per garantire la sostenibilità economica del club.

Il nome che emerge come possibile candidato alla cessione è quello di Denzel Dumfries, esterno olandese che ha conquistato il cuore dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi; il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, sembra essere ancora lontano, e questa situazione potrebbe spingere la dirigenza a valutare la possibilità di una sua cessione in estate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dumfries potrebbe essere il sacrificio necessario per fare cassa e garantire i fondi per rinforzare la squadra. La scelta di sacrificare il talentuoso esterno olandese si basa sulla prospettiva di far lievitare ulteriormente la sua valutazione, soprattutto se il giocatore dovesse brillare agli Europei.

La Premier League sul giocatore già da tempo

La speranza dell'Inter è di attrarre l'interesse di club, soprattutto dalla ricca Premier League, con una valutazione che potrebbe oscillare tra i 40 e i 50 milioni di euro; la possibilità di incassare una somma considerevole per Dumfries rappresenterebbe una mossa strategica per garantire il futuro economico del club e consentire nuovi investimenti sul mercato.

Alcuni club inglesi avevano già bussato alla porta nerazzurra nella scorsa estate, ma proprio l'allenatore Simone Inzaghi aveva optato per non far partire il giocatore.

La decisione degli agenti del giocatore di rallentare il rinnovo del contratto di Dumfries, in stand-by da alcuni mesi, potrebbe però indicare una possibile partenza del giocatore in estate; nonostante l'affetto dell'allenatore per il talento olandese, la dirigenza potrebbe dover prendere decisioni per assicurare la stabilità finanziaria e la competitività della squadra.

In attesa degli sviluppi futuri, l'Inter si affida anche alla crescita di giovani talenti come Buchanan, con la speranza che possa maturare rapidamente e colmare l'eventuale vuoto lasciato da Dumfries.