Il nodo stadio è ben lontano da essere sciolto per l'Inter. I nerazzurri vorrebbero avere un impianto di proprietà, condizione necessaria per poter competere con i top club europei, già tutti muniti di un proprio impianto da cui possono incassare anche ingenti somme. Le strade al momento per riuscire nell'intento sono due, continuare a progettare un futuro a Rozzano, oppure provare a restare a San Siro, storica casa dei nerazzurri e del Milan.

Stadio Inter, il futuro è incerto

Questa seconda ipotesi sembrava essere finita nel cassetto dopo che negli scorsi mesi, forse anni, poco si era mosso per rendere l'impianto milanese più moderno.

Ora però le carte in tavola sarebbero state cambiate, il Comune si è messo in moto per riallacciare i contatti con le due società tanto da organizzare un paio di giorni fa un incontro per capire le vere intenzioni di tutte le parti in causa. Oggi, secondo le ultime indiscrezioni, il sindaco Sala avrebbe contattato in prima persona con una telefonata il presidente dell'Inter Stevan Zhang.

Dal colloquio sarebbe emersa la voglia del primo tifoso nerazzurro di voler analizzare la possibilità di restare a San Siro e quindi di mettere in stand by l'ipotesi Rozzano. Il solo fascino della Scala del calcio però non basterà a Zhang, per restare i vertici del club vorrebbero garanzie sul progetto di ristrutturazione che dovrà essere più di un semplice restyling.

L'impianto dovrà essere cambiato e reso più moderno e fruibile, in più l'Inter non vorrebbe lasciare lo stadio per le proprie gare interne durante il restyling continuando a giocare nonostante i lavori, senza contare che una volta concluso l'ammodernamento San Siro dovrebbe poi diventare di proprietà di Inter e Milan.

Perché l'Inter dovrebbe restare a San Siro?

Ovviamente se queste condizioni dovessero essere rispettate, l'ipotesi di restare a San Siro sarebbe la migliore per i nerazzurri. Inutile negare che dopo decenni di storia non si può lasciare la propria casa senza versare delle lacrime, così come è impossibile non notare che oggi come oggi il Meazza per l'Inter e il Milan sia solo una spesa.

C'è poi la questione dei tifosi, tutti sono innamorati dello stadio, ma non è più all'altezza degli impianti in cui giocano le migliori squadre europee e anche per loro avere qualche comodità in più non guasterebbe di certo.

Restare a San Siro sarebbe un'ottima idea, ma è davvero necessario che lo stadio cambi faccia, che diventi moderno e fruibile e soprattutto che inizi ad essere un vantaggio per le società. Altrimenti davvero meglio cambiare, lasciarsi i ricordi nel passato e lanciarsi nel futuro con uno stadio di proprietà tutto nuovo che possa diventare un asset per tutto il club.