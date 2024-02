La sessione invernale di Calciomercato volge al termine e le grandi società stanno già lavorando in vista della prossima stagione. L'Inter è una delle più attive come dimostra l'accordo trovato con Mehdi Taremi e quello vicino con Piotr Zielinski, entrambi a parametro zero essendo in scadenza di contratto rispettivamente con Porto e Napoli. Ma c'è un altro calciatore che farebbe gola ai nerazzurri in scadenza di contratto: Adrien Rabiot, che non ha ancora trovato l'accordo con la Juventus, con i discorsi che sembrano essere stati rimandati alla primavera.

Il Milan invece sembra intenzionato a prelevare un difensore importante la prossima estate, il tutto dopo aver deciso di non muoversi in questo senso in questa sessione di mercato, se non con il ritorno di Matteo Gabbia. Per questo motivo i rossoneri sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per Alessandro Buongiorno dopo quello andato a vuoto in questa sessione invernale di calciomercato.

Inter su Rabiot

La notizia rimbalza dal Portogallo e sta facendo il giro di tutta Europa. Come riportato dal giornalista portoghese esperto di mercato, Pedro Almeida, i nerazzurri sognano il clamoroso sgarbo alla Juventus avendo messo gli occhi su Adrien Rabiot. Il club nerazzurro vorrebbe accaparrarsi le sue prestazioni a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno con i bianconeri.

Le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo anche perché Giuntoli punta ad abbassare il monte stipendi e per questo difficilmente offrirà lo stesso ingaggio percepito attualmente, intorno ai 7 milioni di euro netti più bonus.

La strategia dell'Inter

Ma come l'Inter potrebbe mettere le mani su Adrien Rabiot? Innanzitutto i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un triennale, con opzione per il quarto anno a 6 milioni più bonus.

Ovviamente, con l'arrivo del francese dovrebbe partire un centrocampista vista la grande abbondanza in quel reparto e occhio in questo senso a Hakan Calhanoglu, che guadagna proprio 6,5 milioni a stagione netti e già la scorsa estate piaceva in Arabia. In alternativa bisogna prestare attenzione anche alle sirene provenienti dalla Premier per Barella, che sta trattando anche il rinnovo proprio alle stesse cifre che potrebbe andare a percepire l'attuale centrocampista della Juventus.

Il centrocampo dell'Inter potrebbe essere dunque formato da Barella, Mkhitaryan e Rabiot, con Zielinski, Asllani e Frattesi come prime alternative. Se, invece, a partire dovesse essere l'ex Cagliari a quel punto avremmo una linea formata da Mkhitaryan, Calhanoglu e Rabiot, e alternative sempre Zielinski, Asllani e Frattesi.

Milan su Buongiorno

Il Milan sembra voler continuare a puntare Alessandro Buongiorno, sondato già per questa sessione invernale di calciomercato. Per gennaio il Torino non ha voluto saperne di privarsi del suo capitano, ma a giugno le cose potrebbero cambiare dinanzi ad un'offerta importante. La valutazione del centrale si aggira sui 35-40 milioni di euro. Furlani, però, potrebbe mettere sul piatto due contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

Occhio in questo senso ai nomi di Gabbia e Adli, valutati complessivamente intorno ai 20 milioni di euro.

Con Buongiorno in difesa il Milan potrebbe cambiare anche modulo passando alla difesa a tre, che verrebbe poi formata dall'attuale difensore del Torino, Tomori e Malick Thiaw, con Kalulu prima alternativa mentre Kjaer dovrebbe andare via essendo in scadenza di contratto.