Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'Inter starebbe pensando per la prossima estate al profilo di Adrien Rabiot, centrocampista francese che andrà in scadenza di contratto con la Juventus al termine della stagione in corso. Si tratta di indiscrezioni che vengono dal Portogallo, rilanciate dal giornalista Pedro Almeida su Twitter.

Inter, Rabiot della Juventus sarebbe uno dei possibili parametri 0 osservati dalla società nerazzurra per l'estate

La sessione di Calciomercato invernale chiuderà i battenti questa sera ma l'Inter starebbe già pensando alle prime mosse da effettuare nel prossimo giugno: tra queste, secondo voci provenienti dal Portogallo, ce ne sarebbe una che porterebbe la società nerazzurra sulle orme di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese attualmente in forza alla Juventus andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e le trattative per il rinnovo tra la società e la madre nonché agente del classe '95 andrebbero a rilento. Questo perché l'entourage di Rabiot avrebbe manifestato la volontà di mantenere un certo tenore di stipendio mentre la Juventus gradirebbe abbassare il monte ingaggi per fare fronte ad una situazione economica complicata. Qui potrebbe dunque entrare a gamba tesa l'Inter, che sfruttando questa situazione di stallo avrebbe l'opportunità di fare uno sgarbo particolarmente evidente ad una delle sue più acerrime rivali, soffiandogli da sotto il naso e senza costi di cartellino uno dei calciatori più forti in circolazione.

In tutto questo è però altrettanto giusto sottolineare come le alte richieste economiche di Rabiot rappresenterebbero un problema anche per l'Inter, che come la Juventus vive tutt'oggi un momento complicato a livello finanziario.

Come giocherebbe Rabiot nell'Inter

Qualora l'Inter riuscisse davvero a prendere Adrien Rabiot nella sessione estiva del prossimo mercato, verrebbe poi collocato senza grandi grattacapi nel già rodato 3-5-2 schierato settimanalmente da Simone Inzaghi: il francese prenderebbe dunque il posto di una delle due mezz'ali e potenzialmente andrebbe a sostituire quel Nicolò Barella che a sua volta potrebbe essere ceduto in Premier League.

Tecnicamente Rabiot aggiungerebbe alla manovra nerazzurra maggiore fisicità rispetto al sardo e farebbe aumentare il numero di saltatori in area di rigore avversaria su calci da fermo e cross dall'esterno.

Inter, la reazioni dei social sull'indiscrezione di Rabiot: 'Prendiamo lui e Zielinski e poi ci presentiamo con Arnautovic terza punta?'

L'indiscrezione sul presunto interesse dell'Inter per Adrien Rabiot ha ovviamente suscitato immediato scalpore tra i tifosi di ambo due le fazioni, che sui social si sono scatenati: "Barella, Hakan, Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi, Rabiot e poi ci presentiamo con Arnautovic terza punta?" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "Rabiot non cadrebbe mai così in basso e non hanno i soldi per pagargli l'ingaggio".