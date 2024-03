Nelle scorse ore il giornalista Marco Bellinazzo ha dedicato un messaggio sul proprio account X alla Juventus, sottolineando come il club bianconero, sulla scia di quanto precisato dalla Fifa stessa nella serata di ieri, avrebbe le aspirazioni lecite per partecipare al prossimo mondiale per club.

Juventus, Bellinazzo: 'La società bianconera ha scontato la squalifica dell'Uefa e può aspirare legittimamente al mondiale per club'

Il giornalista Marco Bellinazzo ha dedicato un post sul proprio account X alla Juventus e alle polemiche che si sono accese negli scorsi giorni a causa delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis contro l'eventuale partecipazione dei bianconeri al prossimo mondiale per club: "La Juventus ha tecnicamente scontato con l'assenza dalle Coppe in questa stagione le violazioni sanzionate in ambito Figc e Uefa e perciò può aspirare legittimamente al mondiale per club con i punteggi acquisiti negli anni precedenti.

Fifa non poteva che ribadire ciò". Bellinazzo ha poi scritto un secondo post a seguito del primo nel quale ha specificato come il Napoli, per ambire alla qualificazione per il suddetto mondiale per club, dovrebbe battere il Barcellona, passare il turno in Champions e poi vincere almeno una delle due partite dei successivi quarti di finale, senza dover per forza approdare alle semifinali.

Belinnazzo fa in particolare riferimento al post ufficiale pubblicato dalla Fifa ieri sera prima di Bayern Monaco vs Lazio che ha sancito l'eliminazione di quest'ultima dalla competizione: "La Juventus Fc si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club Fifa 25 se Napoli e Lazio non riusciranno a progredire in Europa questo mese.

Se una o entrambe dovessero avanzare, il posto rimanente, attraverso il percorso di champions o di ranking, rimarrà in sospeso, con l'attenzione rivolta alla fase dei quarti di finale".

Juve, le parole di Bellinazzo scatenato i social: 'Falso su tutti i fronti'

Le parole scritte da Bellinazzo sul proprio account X hanno generato in poche ore molte repliche di tifosi più o meno in linea con il pensiero del giornalista: "La Uefa ha fatto quel post per tutte le nazioni.

È un recap e non c'entra nulla con le parole di Adl. Vada a controllare e poi cancelli questo tweet che le fa fare la figura del giornalista che scrive senza neanche leggere quello di cui parla" scrive cinicamente un tifoso, mentre un altro, entrando nel dettaglio, riprende Bellinazzo aggiungendo: "Falso su tutti i fronti e un giornalista non dovrebbe esprimersi come un qualsiasi addetto stampa o bot della Juve.

L’idea presuppone che gli introiti delle Coppe siano dati per scontati per la Juve, quindi non partecipare sarebbe una “perdita”, ma è il contrario: partecipare rappresenta ricavi aggiuntivi. Peraltro è palese che la penalizzazione inflitta sia stata volutamente tale da lasciare la Juve in piazzamento Conference altrimenti la squalifica Uefa avrebbe avuto effetto dal primo anno utile, comportando almeno 2 anni sicuri senza ricavi aggiuntivi dalle Coppe. Infine non si possono contare gli anni di ranking se i bilanci falsi avrebbero pregiudicato l’iscrizione non solo alle Coppe, ma anche in Serie A in quegli anni (ad Armstrong sono stati annullati tutti i Tour vinti per esempio)".