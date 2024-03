L'Inter è stata eliminata dalla Champions League nei giorni scorsi e per questo motivo resterà da archiviare il campionato, cosa vicina visti i sedici punti di vantaggio sul Milan seconda. Una volta fatto ciò la società nerazzurra potrà concentrarsi esclusivamente sulla prossima sessione di Calciomercato. Il club meneghino sta pensando ad un altro innesto per il reparto avanzato oltre all'ingaggio di Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Porto. Tra i nomi che piacciono ci sarebbero Albert Gudmundsson e Giacomo Raspadoria, anche se non sarà semplice trattare con Napoli e Genoa.

Inter su Gudmundsson

Uno dei nomi che piacerebbe all'Inter per rinforzare l'attacco è quello di Albert Gudmundsson, che tanto bene sta facendo al Genoa in questa stagione. L'islandese ha messo a segno dieci reti e collezionato tre assist in ventisei partite di campionato portando i rossoblu vicino ad una salvezza tranquilla. Inoltre nello scacchiere di Alberto Gilardino gioca come attaccante in un 3-5-2 e questo potrebbe anche facilitare il suo inserimento all'interno della squadra di Simone Inzaghi.

Il Genoa valuta il classe 1997 tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. I nomi sono quelli di Oristanio e Esposito, attualmente in prestito a Cagliari e Sampdoria.

Questo a meno che non si opti per uno scambio alla pari con Valentìn Carboni, su cui bisognerà decidere cosa fare l'anno prossimo, quando tornerà dal prestito al Monza.

La strategia per Raspadori

Un altro nome che potrebbe piacere all'Inter è quello di Giacomo Raspadori. L'attaccante italiano era stato accostato ai nerazzurri già due anni fa prima del suo approdo al Napoli ma ora che all'ombra del Vesuvio non ha fatto benissimo e sta faticando a trovare spazio con continuità non è da escludere che se ne possa riparlare.

Gli azzurri lo acquistarono dal Sassuolo per 30 milioni di euro più bonus e, visto un rendimento altalenante, la valutazione è rimasta molto simile. Bisogna vedere se i nerazzurri metteranno sul piatto la stessa cifra o se anche in questo caso potrebbero giocarsi il jolly Valentìn Carboni, che potrebbe adattarsi meglio al 4-3-3 azzurro (anche se sul modulo bisognerà vedere chi sarà l'allenatore) rispetto al 3-5-2 di Inzaghi.

Rivoluzione in attacco per l'Inter

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. Quelli che dovrebbero essere certi di restare, salvo offerte fuori mercato, sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per il resto sono tutti in discussione, a partire da Alexis Sanchez, che è in scadenza di contratto e al momento non si tratta ancora il rinnovo, a Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma se non dovessero esserci dei miglioramenti nei prossimi mesi dal punto di vista fisico e del rendimento si potrebbe pensare ad un addio, magari in direzione Arabia.

In entrata è già fatta per Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con il Porto, ma potrebbe non bastare per alzare il livello in campo europeo cercando di arrivare fino in fondo come fatto lo scorso anno.