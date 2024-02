Oltre a Mehdi Taremi e a Piotr Zielinski a parametro zero, la dirigenza dell'Inter pare intenzionata a cercare altre occasioni di mercato per fornire a Simone Inzaghi una squadra ancor più competitiva nella prossima stagione. L'ultimo nome accostato all'Inter è quello di Albert Gudmundsson, rivelazione di questa Serie A, che potrebbe lasciare il Genoa al termine del campionato e che piacerebbe anche alla Fiorentina e alla Juventus.

Albert Gudmundsson, numeri da top player per l'attaccante del Genoa

Quella di Albert Gudmundsson finora, è una stagione da incorniciare, visti i 9 gol e 3 assist siglati in 24 presenze, in quella che è soltanto la sua seconda stagione nel campionato cadetto.

L'attaccante islandese, dopo la promozione in Serie A dello scorso anno sempre con il Genoa, era atteso da un salto di qualità per questa stagione, e fiora ha dimostrato effettivamente di essere una pedina fondamentale nel 3-5-2 disegnato da Alberto Gilardino. Il classe 1997, ha da subito trovato l'intesa con Retegui, altro obiettivo del mercato nerazzurro nella passata estate, trainando il Grifone sino alla momentanea dodicesima posizione in campionato, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

L'Inter resta in corsa per Gudmundsson, insieme a Juventus e Fiorentina

Grazie alle prestazioni maturate fin qui, per l'attaccante sarebbe forte l'interesse di Inter, Juventus e Fiorentina, che avrebbero messo gli occhi su Gudmundsson già da gennaio.

L'islandese può salutare il Genoa a fine stagione e potrebbe continuare la sua avventura in Serie A, anche se non è da escludere uno suo trasferimento all'estero, con due club della Premier League, come Arsenal e Tottenham, che monitorano attentamente la sua situazione. La valutazione fatta dai rossoblù per il calciatore, si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, senza dimenticare che la dirigenza genoana avrebbe già rifiutato una prima offerta nella sessione di Calciomercato invernale fatta proprio dalla Fiorentina, che resta in pole quindi per Gudmundsson.

Per quanto riguarda l'Inter, al momento non sarebbe ancora stata fatta alcuna offerta ufficiale per il giocatore, che potrebbe approdare a Milano soltanto in caso di una cessione nell'attacco nerazzurro, con in particolare Alexis Sanchez che molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto, lasciando così un posto da colmare nel reparto.