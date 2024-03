L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con alcuni giocatori che torneranno dai prestiti in giro per l'Europa ma che non rientrano nei piani del club. Tra questi c'è sicuramente Joaquin Correa [VIDEO], in prestito al Marsiglia con diritto di riscatto che diventerà obbligo solamente se il club francese si qualificherà direttamente alla prossima Champions League, senza preliminari. I nerazzurri però non vogliono farsi trovare impreparati e starebbero studiando un'alternativa, che potrebbe arrivare dalla Serie A.

Il Tucu, infatti, piacerebbe alla Fiorentina visto che si adatterebbe bene al 4-3-3 viola.

Il Milan sicuramente si muoverà per rinforzare l'attacco la prossima estate. Bisognerà vedere se arriverà un solo centravanti o due, a seconda di chi rinnoverà tra Olivier Giroud e Luka Jovic (non è da escludere che rinnovino entrambi). I rossoneri, però, avrebbero già mosso i primi passi incontrando l'agente di Tammy Abraham, che nelle prossime settimane tornerà in campo dopo il grave infortunio al ginocchio.

Fiorentina su Correa

Uno dei giocatori che molto probabilmente caratterizzerà la prossima sessione di calciomercato è Joaquin Correa. L'attaccante argentino potrebbe tornare all'Inter se non sarà riscattato dal Marsiglia, ma non rientra nei piani della società nerazzurra e per questo sarà messo sul mercato.

A lui si sarebbe interessato la Fiorentina visto che il giocatore si integrerebbe bene nel 4-3-3 dei viola, anche se bisognerà poi vedere se resterà Vincenzo Italiano o se arriverà un nuovo allenatore.

La valutazione del Tucu non potrà essere inferiore agli 8-10 milioni di euro per non realizzare una minusvalenza e non a caso la cifra fissata con il Marsiglia per il riscatto.

Inter e Fiorentina, però, potrebbero intavolare uno scambio alla pari per venirsi incontro, con la viola che metterebbe sul tavolo il cartellino di N'Zola, che nella rosa nerazzurra andrebbe a ricoprire il ruolo di quinta punta visto che Valentìn Carboni molto probabilmente sarà ceduto per un altro anno in prestito.

Milan su Abraham

Il Milan è alla ricerca di almeno una punta di peso per la prossima stagione, ma non è da escludere che vengano fatti due acquisti in quella zona del campo. Per questo motivo la società rossonera avrebbe sondato il terreno per Tammy Abraham, che è in procinto di tornare in campo dopo un grave infortunio al ginocchio. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un incontro con il suo procuratore, con la Roma che ha aperto ad una trattativa non ritenendo il calciatore incedibile per giugno. La valutazione è condizionata inevitabilmente dall'infortunio avuto e difficilmente sarà superiore ai 15 milioni di euro. Occhio ad un possibile scambio con Alexis Saelemaekers qualora quest'ultimo non fosse riscattato dal Bologna.

L'attacco del Milan

Milan che, come detto, potrebbe rivoluzionare il proprio attacco a giugno. Tutto girerà intorno agli eventuali rinnovi di Jovic e Giroud, ma oltre a Abraham, che sarà una eventuale occasione di mercato low cost, verrà fatto un grande colpo. I nomi in cima alla lista di Moncada e Furlani sono quelli di Joshua Zirkzee e Jonathan David. Il primo è valutato dal Bologna almeno 60 milioni di euro, mentre per il secondo potrebbe essere sufficiente un investimento da 30 milioni di euro visto il contratto in scadenza a giugno 2025 con il Lille. Leao, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Giroud, David/Zirkzee, Abraham potrebbe essere l'attacco del Milan nella prossima stagione.