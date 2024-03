Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato al possibile Calciomercato dell'Inter, dicendosi scettico dei tanti colpi che si accostato ad una società che nell'ultimo bilancio ha dichiarato un rosso da 85 milioni di euro.

Ravezzani scettico sull'Inter: 'Pensare a colpi e calciatori da grandi ingaggi mi sembra ottimista'

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto un post sul proprio account X dedicato all'Inter e alle indiscrezioni di mercato che vorrebbero la società nerazzurra pronta a vivere una sessione estiva piena di calciatori in entrata: "Poi magari avrà ragione la Gazzetta, eh?

Ma ipotizzare un mercato da 30 milioni a colpo più super ingaggi con ultimo bilancio a -85, mentre il presidente scomparso è appena stato condannato per non averne restituiti 300 milioni mi pare leggermente ottimista". Nello specifico Ravezzani fa riferimento alla notizia che vorrebbe l'Inter pronta a pagare 30 milioni di euro a giugno per ingaggiare dal Genoa Alfred Gudmundsson, attaccante islandese tra le rivelazioni del campionato e che piacerebbe anche alla Juventus di Cristiano Giuntoli. Inoltre dal messaggio del giornalista si intuirebbe dello scetticismo anche per le notizie che darebbero in entrata alla Pinetina a parametro 0 ma con lauti ingaggi i nomi di Piotr Zielinski, in uscita dal Napoli, e Mehdi Taremi, centravanti in scadenza col Porto: "Immaginare 2 stipendi pesanti in più e un’operazione da 30 mln più stipendio senza cessioni non è verosimile".

Inter, i tifosi rispondono: 'Non sono da escludersi cessioni che finanzino il mercato'

Il commento di Fabio Ravezzani ha attratto l'attenzione di diversi tifosi dell'Inter e non, che in poche ore hanno riempito il post del giornalista con decine di risposte: "Non è da escludersi qualche cessione pesante che finanzi il mercato.

È nemmeno è da escludersi che in quel momento gran parte delle questioni saranno risolte (subentro Oaktree o soggetto terzo). L'attenzione mediatica sull'Inter è sempre elevata: credo che nessuno navighi nell'oro" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "L’Inter ha fatto due colpi a zero che giocherebbero titolari in qualunque squadra di Serie A, e laddove dovesse prendere a 30 Gudmundsson sarebbe di fatto l’unica operazione onerosa con tutto il mercato in uscita da programmare".

Un altro utente ancora se la prende con la fonte diretta della notizia dicendo: "La situazione finanziaria nerazzurra non interessa a certi giornali. Bisogna far sognare i tifosi del "Biscione". Qualche riga su Juan Jesus, che apostrofa inopportunamente e volgarmente i razzisti come esseri senza cervello e soprattutto un tributo alla storia di Acerbi. What else?".