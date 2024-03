Nelle scorse ore lo speaker vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca ha scritto un paio di post ironici dedicati alla sconfitta e alla conseguente eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid degli eterni rivali dell'Inter.

Juventus, Mecca lancia lo sfottò per l'eliminazione dell'Inter: 'Dopo il 5 maggio e ieri Simeone è il più grande gobbo della terra'

L'eliminazione agli ottavi di Champions League dell'Inter subita per mano dell'Atletico Madrid non è passata inosservata a tanti tifosi della Juventus che sui social si stanno scatenando con post ironici nei confronti degli eterni rivali nerazzurri.

Tra questi si è evidenziato il noto speaker vicino ai colori bianconeri Edoardo Mecca, che sul proprio account X ha dedicato uno sfottò agli uomini di Simone Inzaghi tirando in ballo il nome del Cholo Simeone: "Tra il 5 maggio 2002 e ieri sera, possiamo ufficialmente dire che Don Diego Simeone, detto “El Cholo”, sia il più grande Gobbo esistente sul Pianeta Terra". Lo stesso Mecca, sempre riferendosi alla sconfitta incassata dall'Inter contro l'Atletico Madrid ha poi aggiunto ironicamente: "Quest’estate sarà doveroso prenotare le vacanze in Spagna".

Juventus, sui social dilaga l'ironia tra i tifosi bianconeri: 'Spiaze'

Il messaggio di Edoardo Mecca ha scatenato l'ilarità di tantissimi tifosi della Juventus pronti a ironizzare sull'eliminazione dell'Inter: "Quante ne ho dovute sentire in questi mesi: la rivoluzione "Inzaghiana", L'Inter come il Milan di Sacchi e l'Olanda di Cruijff, il più bel calcio d'Europa...Oggi sono usciti giustamente contro una squadra in crisi che li ha messi sotto, spiaze" scrive un utente mentre un altro aggiunge: "Che l’Inter è una buona squadra, forse ottima, ma che in un campionato di basso livello come quello italiano é normale che appaia quello che non è, ovvero una squadra che va in Europa e vince serenamente come avviene appunto qui da noi".

Tra i messaggi se ne leggono diversi dedicato al tecnico dell'Atletico Madrid Simeone: "Ci vorrebbe gente come Simeone anche in Italia, per esempio in Lega, in Figc, in AIA o meglio ancora come giudice sportivo, sul campo e tra il VAR ma soprattutto ci vorrebbe a noi un giocatore e/o allenatore simile, con attributi e stimoli giusti per vincere le partite e ribaltarle!" scrive un tifoso mentre un altro aggiunge: "Dico io, se in campo dobbiamo essere brutti come la fame e vincerle tutte 1 a 0 di corto muso voglio che il prossimo allenatore sia il Cholo".

Un tifoso dell'Inter infine, risponde piccato a Mecca dicendo: "Ancora al 5 maggio pensi, che sfigato! vi hanno mandato in B a causa di stagioni come quella...per vincere uno scudo contro Gresko, Ventola e Kallon.. dai che vi iscrivono al mondiale per club festa e rinnovo per Allegri!".