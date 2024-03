Domenica 17 marzo alle ore 12:30 si giocherà Juventus-Genoa, gara valida per il 29° turno della Serie A 23/24. Allegri sembrerebbe voler optare per il 3-5-2 con Danilo, Bremer e Gatti in difesa, mentre per l'attacco bianconero dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Vlahovic affiancato da Chiesa. Gilardino, invece, parrebbe puntare anch'esso sul 3-5-2 con Retegui e Gudmundsson nel reparto offensivo, nel frattempo la triade arretrata dovrebbe essere formata inizialmente da De Winter, Bani e Vasquez.

Statistiche: gli ultimi tre match tra bianconeri e rossoblu nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio con una vittoria per parte e un incontro terminato con un pareggio.

In due delle tre gare citate, inoltre, è andato a segno Gudmundsson.

Juventus, in dubbio De Sciglio e Rabiot

Mister Allegri e la sua Juventus provengono dal 2-2 casalingo contro l'Atalanta, pareggio che ha fatto scivolare la Vecchia Signora al terzo posto in classifica di Serie A con 58 punti a -1 dalla seconda forza Milan. Per tornare a far bottino pieno, il tecnico della squadra piemontese potrebbe decidere di schierare il suo fedele 3-5-2 piazzando come estremo difensore Szczesny. Terzetto di difesa che avrà buone chance di vantare come titolari Gatti, Bremer e Danilo. Cerniera di centrocampo della Juventus che potrebbe essere composta da Miretti, Locatelli e McKennie a far da scudo in mezzo al reparto, intanto ad agire da ali dovrebbero esserci Iling Jr.

a sinistra e Cambiaso a destra. Pochi dubbi, in ultimo, sul duetto offensivo che sarà presumibilmente composto da Chiesa e Vlahovic. Non saranno della gara per infortunio Perin e Alcaraz, mentre saranno da verificare le condizioni di Rabiot e De Sciglio.

Genoa, squalificato Sabelli

Alberto Gilardino e il suo Genoa dovranno affrontare la Juventus senza poter contare sulle prestazioni degli acciaccati Matturro, Haps e Ankeye, così come dello squalificato Sabelli.

Per provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora, l'allenatore del Grifone sembrerebbe voler schierare ancora una volta il 3-5-2 con Martinez tra i pali. Terzetto arretrato che sarà formato, con buona probabilità, da De Winter, Bani e Vasquez. A metà campo, intanto, i rossoblu avranno ottime possibilità di scendere in campo dal primo minuto con Vogliacco e Frendrup a occupare il ruolo di esterni, rispettivamente a destra e sinistra del terreno di gioco, mentre in mezzo ci saranno Messias, Badelj e Strootman.

L'attacco della squadra ligure avrà come papabili titolari Retegui e Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Bremer, Gatti, Danilo, Iling Jr., Miretti, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Genoa (3-5-2): Martinez, Bani, Vasquez, De Winter, Vogliacco, Messias, Badelj, Strootman, Frendrup, Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.