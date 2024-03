La punta della Juventus in prestito al Frosinone, Kaio Jorge, piace non solo allo Sporting Lisbona ma anche al Lille come possibile sostituto per Jonathan David. Il canadese, oggetto di numerose richieste, potrebbe lasciare il club francese dopo un'annata altalenante, aprendo la strada a alternative come il centravanti brasiliano arrivato alla Juventus nel Calciomercato estivo del 2021 dal Santos.

La Juventus valuterebbe Kaio Jorge circa 15 milioni di euro

.Attualmente valutato 15 milioni di euro dalla Juventus, Kaio Jorge ha giocato 17 match in Serie A segnando tre reti.

Sebbene la sensazione sia che il giocatore possa fare il definitivo salto di qualità nell'immediato, potrebbe non essere ancora pronto per essere un titolare in una squadra di alta classifica in Italia. Di fronte a questa situazione, si prospettano due opzioni: un nuovo prestito oppure la cessione per ottenere fondi e cercare nuove soluzioni. Data la difficile competizione per un posto nella Juventus, la cessione sembra essere la possibilità preferita, soprattutto se la società bianconera dovesse riuscie a monetizzare nella maniera ideale.

Jonathan David uno dei nomi seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato

Il Lille come dicevamo starebbe lavorando al sostituto di Jonathan David.

La punta canadese è in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025. Proprio per questo, considerando che non si parla di prolungamento di contratto, è probabile lasci i francesi a fine stagione.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro e fra le società interessate ci sarebbero Milan e Juventus. La società bianconera potrebbe anche decidere di definire una trattativa di mercato con l'inserimento del cartellino di Kaio Jorge, valutato circa 15 milioni di euro.

In tal caso la società bianconera dovrebbe aggiungere circa 25 milioni di euro in soldi per arrivare all'acquisto di Jonathan David.

Le parole di Angelozzi e la stagione fin qui disputata da Kaio Jorge

.Le parole del direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, evidenziano il progresso di Kaio Jorge dopo due anni di inattività e lo descrivono come un giocatore che sta tornando a essere determinante.

Acquistato dal Santos per circa 4 milioni di euro dalla Juventus nel calciomercato estivo 2021 (pagato una somma vantaggiosa perché il giocatore era in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana) in questa stagione ha ritrovato continuità di impiego al Frosinone. Fino ad adesso ha disputato 17 match nel campionato italiano segnando 3 gol. A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia con un assist fornito ad un suo compagno