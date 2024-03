La Juventus potrebbe concretizzare un profondo restyling a partire dalla prossima stagione che riguarderebbe soprattutto al guida tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Massimiliano Allegri, che ha un contratto fino al 2025, potrebbe esser sostituito da Thiago Motta che si è messo in evidenza con l'ottimo lavoro che sta svolgendo al Bologna. L'allenatore ex Spezia potrebbe subito iniziare con un 4-2-3-1 ricco di innovazioni. La Juventus non escluderebbe cessioni importanti per far cassa ( Dusan Vlahovic, Moise Kean e Federico Chiesa) per finanziare il mercato.

I profili accostati ai bianconeri sarebbero quelli di Teun Koopmeiners dell'Atalanta, Khephren Thuram del Nizza, Jadon Sancho, in prestito al Borussia Dortmund, Joshua Zirkzee e Calafiori del Bologna. Fari puntati poi su Michele Di Gregorio del Monza che sarebbe seguito anche dall'Inter.

Le operazioni per rinforzare la rosa

Thiago Motta sarebbe più di un obiettivo per la Juventus che vorrebbe partire da un nuovo progetto fondato sui giovani talenti. I dirigenti potrebbero pensare a cessioni illustri per finanziare il mercato come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic che hanno rispettivamente i contratti in scadenza nel 2025 e nel 2026. Entrambi avrebbero una valutazione complessiva di circa 80 milioni di euro.

Per quanto concerne le operazioni in entrata, i nomi seguiti sarebbero per la difesa Riccardo Calafiori che il Bologna valuta circa 20 milioni di euro. La rivoluzione si potrebbe prevedere soprattutto per il centrocampo dove si seguono Koopmeiners e Khephren Thuram che hanno il contratto in scadenza nel 2025 e una stima complessiva dei cartellini di circa 90 milioni di euro.

Sulle corsie offensive potrebbero agire Yilidiz, prodotto de vivaio torinese, e Jadon Sancho. Quest'ultimo è di proprietà del Manchester United ma in prestito al Borussia Dortmund. Cristiano Giuntoli sarebbe disposto a proporre un prestito con diritto di riscatto ai Red Devils. Per l'attacco si punta sempre Zirkzee che interesserebbe a Milan, Inter e Bayern Monaco.

I tedeschi possiedono un diritto di prelazioni di circa 40 milioni di euro se volessero riportarlo in Germania. Discorsi aperti per il portiere in quanto Szczesny ha in contratto in scadenza nel 2025. Per sostituirlo, in caso di addio, si valuta il profilo di Michele di Gregorio del Monza in scadenza nel 2027 e valutato circa 25 milioni di euro.

Le caratteristiche per un nuovo volto

La formazione del futuro potrebbe dunque presentarsi con calciatori molto bravi nel fraseggio, abili nel pressing e dotati di qualità balistiche e dribbling notevoli. Il 4-2-3-1 potrebbe essere dunque composto da Di Gregorio, Danilo, Bremer, Calafiori,Cambiaso, Locatelli, Thuram, Chiesa/Sancho, Koopmeiners, Yildiz, Zirkzee/Vlahovic.