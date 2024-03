La Juventus continua a ragionare sul reparto offensivo in vista della prossima stagione e avrebbe in mente di muovere i primi passi per la possibile acquisizione di Giacomo Raspadori del Napoli e Mattia Zaccagni della Lazio.

Il Milan, invece, potrebbe valutare le offerte provenienti per Mike Maignan che piace sempre al Bayern Monaco e starebbe valutando il profilo di Aaron Ramsdale dell'Arsenal come possibile sostituto.

Rinforzi offensivi per i bianconeri

Il club bianconero starebbe vagliando diverse alternative per l'attacco della prossima stagione con Raspadori e Zaccagni che sarebbero finiti tra i profili attenzionati.

Il primo ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2028, il secondo non ha ancora rinnovato il rapporto con la società presieduta da Claudio Lotito che scadrà nel 2025: la valutazione dell'ex Verona è di circa 25 milioni di euro.

La doppia operazione potrebbe essere finanziata dall'addio di Federico Chiesa che interesserebbe soprattutto in Premier League a squadre come Tottenham e Manchester United. L'esterno ex Fiorentina non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e forte di una valutazione del cartellino di circa 50 milioni di euro potrebbe essere ceduto in estate da Cristiano Giuntoli per fare cassa.

Sirene estere per Maignan: il sostituto potrebbe venire dalla Premier League

Il Milan potrebbe presto decidere di ascoltare le offerte provenienti dall'estero per Mike Maignan. Il portiere francese ha un accordo con i rossoneri fino al 2026 e una valutazione del cartellino di circa 35-40 milioni di euro: il Bayern Monaco lo segue da diverso tempo come possibile erede di Manuel Neuer ecco che con l'offerta giusta i dirigenti rossoneri potrebbero ragionare sul da farsi anche perchè l'estremo difensore francese non sta offrendo ormai da diversi mesi prestazioni all'altezza del suo passato.

In caso di partrenza, il successore potrebbe essere Aaron Ramsdale dell'Arsenal che ha ormai perso il posto da titolare (quest'anno ha giocato solo 5 match in Premier) e che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. Il portiere è legato ai Gunners fino al 2026.

Il nuovo progetto tattico della Juventus

Zaccagni e Raspadori sarebbero profili congeniali qualora i bianconeri decidessero di iniziare un nuovo ciclo che preveda un attacco schierato a 3 o a due con un trequartista a supporto.

Ecco che in un 4-3-3 ma anche in un 4-2-3-1 o in un 3-4-2-1 i due attaccanti di Lazio e Napoli potrebbero essere impiegati praticamente ovunque.

All'occorrenza Raspadori potrebbe agire anche da prima punta, ma al di là dell'estrema versatilità e duttilità il loro ingaggio deponerebbe molto fortemente verso un cambiamento di modulo per la Juventus che virerebbe quasi certamente su altri lidi rispetto all'attuale 3-5-2.