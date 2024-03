La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per un nuovo rinforzo per l'attacco della prossima stagione e il nome caldo di queste ultime ore sarebbe quello di Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo del Genoa, spesso utilizzato anche come seconda punta nell'attacco del Grifone; il giocatore piacerebbe molto alla società di Viale della Liberazione, che starebbe pensando al colpo in estate soprattutto in caso di addio di Sanchez, che probabilmente non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i nerazzurri.

L'Inter su Gudmundsson: un nuovo attacco per la prossima stagione

Il futuro potrebbe portare un'arma in più nel reparto offensivo nerazzurro: Albert Gudmundsson. Il nome dell'attaccante islandese, attualmente al Genoa, è caldo sul tavolo dei dirigenti nerazzurri; Gudmundsson ha catturato l'attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni impressionanti in questa stagione. Marotta, sempre attento alle opportunità di mercato, avrebbe già mosso i primi passi per sondare la possibilità di portare il talentuoso attaccante a Milano.

L'Inter, nonostante la profondità della sua rosa, è consapevole che il reparto offensivo necessita di rinforzi di alto livello. I rincalzi attuali, come Sanchez e Arnautovic, non sono considerati all'altezza dei titolari.

Perciò, dopo essersi assicurato il talento di Taremi a parametro zero e il centrocampista Zielinski, il club milanese sta lavorando per aggiungere un'altra freccia al suo arco.

Gudmundsson può lasciare il Genoa a fine stagione e la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una somma non indifferente, soprattutto considerando l'interesse di altre squadre come la Juventus e il Tottenham.

Marotta potrebbe optare per un'operazione simile a quella che ha portato Frattesi a Milano: un prestito oneroso con obbligo di riscatto per la stagione successiva.

Il giocatore nel modulo di Inzaghi potrebbe andare ad affiancare Lautaro Martinez, ma anche proporsi come possibile alternativa ai centrocampisti per effettuare più rotazioni e rendere la rosa più pronta nei momenti clou della prossima stagione.

Le possibili strategie dell'Inter e le alternative

L'Inter sta valutando anche alternative. Tra queste spicca il nome di Giacomo Raspadori, che potrebbe essere considerato come piano B nel caso in cui l'approccio con Gudmundsson non portasse ai risultati sperati. Anche in questo caso, si parla di un'operazione onerosa che richiederebbe una certa pianificazione finanziaria.

Per finanziare queste mosse sul mercato, l'Inter potrebbe essere costretta a fare delle cessioni, soprattutto considerando l'abbondanza in attacco, avendo a disposizione Taremi, Thuram, Lautaro, Sanchez ed Arnautovic, in aggiunta al rientro dal prestito di Valentin Carboni.

Almeno uno di questi attaccanti sarà sacrificato, in particolare Sanchez, il cui contratto probabilmente non verrà rinnovato per fare spazio ad un nuovo innesto; anche Thuram avrebbe diversi possibili club interessati al suo cartellino, specialmente in Premier League, ma difficilmente i nerazzurri si priveranno del giocatore francese.

Diverso è il discorso di Arnautovic, che nonostante il recente riscatto potrebbe essere in uscita dopo una stagione al di sotto delle aspettative e alla luce anche del fatto che fra poche settimane compirà 35 anni.