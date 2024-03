Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus confrontando l'annata in corso con quella scorsa, dove la Vecchia Signora è stata impegnata prima in Champions e poi in Europa League.

Pistocchi: 'La Juventus senza le coppe ha un punto in più rispetto alla scorsa stagione'

Nelle scorse ore e a seguito della sconfitta incassata dalla Juventus contro il Napoli per 2 a 1, il giornalista Maurizio Pistocchi ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato ai bianconeri e nello specifico alle differenza tra la scorsa annata e quella in corso: "Dopo 27 giornate la Juventus, senza l’impegno delle Coppe Europee, potendo preparare la gara di campionato per tutta la settimana, ha raccolto 57 punti, 1 in più dell’anno scorso.

Un giorno è colpa dell’inesperienza, un giorno della gioventù, un giorno di Vlahovic, un giorno di Chiesa, un giorno della dirigenza, un giorno della stampa, un giorno della FIGC, un giorno degli arbitri, un giorno del povero Nonge, messo in campo e subito sostituito. Mai che sia colpa sua, dopo 3 anni con 3/4 partite da Juventus in tutto. Allegri".

Juventus, il messaggio di Pistocchi divide i tifosi: 'Non è colpa di Allegri se si sbagliano gol facili'

Il messaggio di Pistocchi ha suscitato in poche ore tantissime repliche di tifosi della Juventus critici con l'operato di Allegri: "Ieri ha fatto una buona partita. Certo, il Napoli ha dominato il gioco ed ha anche riscosso un po' di fortuna visto che prima anche un tiro verso la bandierina toccava lo stinco di un giocatore e finiva in rete.

Però, sì: è un allenatore "vecchio" scrive un utente mentre un altro aggiunge: "Allegri è un ottimo allenatore ma deve avere grandi calciatori. L'ha dimostrato negli anni. Il problema è che non è compatibile con questa Juve. Quindi, se qualcuno ha un minimo di esperienza, dovrebbe esonerarlo per questo". Tra i tanti commenti al messaggio di Pistocchi si leggono anche quelli di tifosi non in linea con il pensiero del giornalista: "Ha una rosa uguale allo scorso anno tranne per: un diciottenne al posto di Di Maria, Weah al posto di Cuadrado nessuno al posto di Pogba e Fagioli (Alcaraz, che sostituisce quest'ultimo, è appena arrivato) e fino a un mese fa tallonava l'Inter" dice un tifoso mentre un altro aggiunge: "Non è colpa di Allegri se si sbagliano gol fatti e si falliscono tante occasioni come a Napoli.

Ancora si discute chi ha vinto cinque scudetti di fila (sei con il Milan) ecc.ecc.! In questa stagione, come sanno tutti, Allegri ha giocatori normali e diversi ragazzini". Infine, un tifoso chiude i commenti precisando: "E nei precedenti 5 anni invece? Ci può ricordare quante partite da Juve e soprattutto quanti trofei? No perché sembra che parliamo di un Ballardini qualsiasi".