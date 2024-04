In casa Inter a tenere banco è sicuramente il futuro di Denzel Dumfries, che sembra essere quello più a rischio cessione in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. L'esterno olandese ha aperto al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025, ma l'intesa di massima non è ancora arrivata. Qualora entro giugno non dovesse arrivare la fumata bianca la cessione diventerebbe quasi scontata, anche perché i nerazzurri non vogliono correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero l'anno successivo, come successo con Milan Skriniar un anno fa.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in difesa visto che Kim è rimasto praticamente non sostituito con Natan che resta una scommessa. Tra i nomi sondati dal club di Aurelio De Laurentiis negli ultimi giorni ci sarebbe anche quello di Martinez Quarta, che può giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro, cosa preziosa soprattutto per il fatto che non si sa ancora chi siederà sulla panchina azzurra il prossimo anno.

Dumfries a rischio addio all'Inter

L'esterno olandese ora sembrerebbe disposto ad ascoltare l'offerta nerazzurra, che non va oltre i 4 milioni di euro all'anno, la stessa cifra percepita da Dimarco. Ma a prescindere da ciò, l'addio non è da escludere visto che dalla Premier League si sarebbe fatto sotto l'Aston Villa, che è in piena lotta per un piazzamento in Champions League, essendo quinto in Premier League a meno due dal quarto posto.

Inter che sarebbe disposta a cedere l'ex Psv Eindhoven dinanzi ad un'offerta intorno ai 35-40 milioni di euro. Cifra che permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza monstre avendolo acquistato per meno di 15 milioni di euro, bonus inclusi, nell'estate 2021.

Il tesoretto a disposizione dell'Inter

Con la cifra ricavata difficilmente l'Inter andrebbe a prendere un altro esterno destro, visto che in rosa al momento ha Darmian e Buchanan in quel ruolo.

Piuttosto la società nerazzurra punterebbe a puntellare ulteriormente l'attacco con l'obiettivo numero uno che è Albert Gudmundsson, attaccante islandese che tanto bene sta facendo con la maglia del Genoa. La trattativa con i grifoni è già stata avviata da qualche settimana e si sta cercando di limare la richiesta iniziale dei rossoblù da 35 milioni di euro. La fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più una contropartita tra Zanotti e Pio Esposito.

Napoli su Martinez Quarta

Avendo un contratto in scadenza a giugno 2025 la Fiorentina non può chiedere troppo e per questo la valutazione si attesta tra i 10 e i 12 milioni di euro. Non è da escludere, però, che le due società possano imbastire uno scambio alla pari con Zerbin, attualmente in prestito al Monza e con una valutazione simile.