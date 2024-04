L'Inter potrebbe effettuare delle modifiche al reparto offensivo in vista della prossima stagione e starebbe pensando di cedere Marko Arnautovic per fare cassa.

L'austriaco non ha convinto e potrebbe garantire un tesoretto da circa 10 milioni di euro.

Il Milan, invece, sarebbe finito sulle tracce di Michele di Gregorio del Monza nel caso in cui dovesse essere ceduto Mike Maignan. Per quanto concerne il reparto offensivo, i dirigenti rossoneri si sarebbero invece mossi per Felipe Anderson, seguitissimo dalla Juventus.

Arnautovic per finanziare il mercato

Arnautovic e Sanchez non hanno convinto l'Inter che potrebbe decidere di cederli entrambi a fine stagione. Il primo verrebbe utilizzato per far cassa e interesserebbe in Arabia Saudita mentre il secondo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Con il tesoretto incassato dalla vendita dell'ex Bologna, i nerazzurri sarebbero disposti ad investire su Albert Gudmundsson del Genoa. Il calciatore allenato da Alberto Gilardino ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Di Gregorio e Felipe Anderson per giugno

Il Milan potrebbe prendere in considerazione di percorrere la pista che porta a Michele Di Gregorio del Monza se dovesse cedere Maignan.

Il portiere francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 e avrebbe una stima di circa 50 milioni di euro, cifra che se messa sul piatto farebbe vacillare e non poco i dirigenti del Diavolo.

L'ex Lille sarebbe molto seguito dal Bayern Monaco, che intende prelevare l'erede di Neuer, e dall'Arsenal. Il Milan, in caso di addio, potrebbe così piombare su Di Gregorio del Monza che ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.

L'estremo difensore dei brianzoli interesserebbe anche all'Inter che avrebbe un diritto di prelazione se dovesse decidere di intensificare i contatti.

La società di Cardinale vorrebbe ingaggiare inoltre un rinforzo per l'attacco e starebbe pensando di proporre un'offerta all'entourage di Felipe Anderson che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con la Lazio.

Da diversi mesi il brasiliano sarebbe un obiettivo della Juventus che avrebbe già un principio d'accordo per un contratto biennale da 4 milioni netti l'anno, non sarà agevole dunque per il Milan inserirsi.

Il Milan vuole un jolly offensivo

I rossoneri starebbero pensando di fare un tentativo per Felipe Anderson perchè considerato un giocatore polivalente e duttile dal punto di vista tattico. L'ex Porto e West Ham può giocare da esterno offensivo nel 4-3-3, da seconda punta, da rifinitore nei tre trequartisti dietro il centravanti centrale ma anche da fluidificante di destra in un 3-5-2.

Potrebbe dunque agire da vice Loftus-Cheek andando ad offrire una soluzione tattica comunque diversa essendo più rapido e tecnico del mediano inglese.