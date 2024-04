Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha commentato sul canale Youtube de Ilbianconero le parole espresse su Massimiliano Allegri nel prepartita di Cagliari-Juventus dal ds Cristiano Giuntoli, criticandole in maniera piuttosto dura e diretta.

Juventus, Chirico tuona contro Giuntoli: 'Smetta di dire bugie perché nessuno può essere soddisfatto di Allegri'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul canale Youtube Ilbianconero dedicato alle parole dette dal ds bianconero Cristiano Giuntoli su Massimiliano Allegri in occasione del prematch di Cagliari-Juventus: "Giuntoli deve smettere di raccontare frottole, basta dire di essere soddisfatti di Allegri, non posso credere che questa società sia soddisfatto di questa "pocagine".

Non si può continuare a dire di essere soddisfatti, basta con queste bugie, non è soddisfatto nessuno di Allegri, non lo sono i tifosi e non lo siate nemmeno voi, dite la verità. Questa è una pena, non si può andare avanti cosi: la sconfitta con il Cagliari sarebbe stata grave e sei stato costretto a recuperare due gol di svantaggio grazie ad un'autorete". Chirico, parlando poi del pareggio tra Caglia e Juventus ha detto: "Prima bisogna prenderne due, poi rischiare di prendere il terzo ed il quarto per poter osare e mettere una Juventus a tre punte. Anzi, Allegri ha fatto di più, inserendo Milik e schierando quattro attaccanti tutti insieme. Bisogna arrivare alla disperazione, a farsi mettere sotto dal Cagliari per osare tanto.

e nel secondo tempo almeno si è vista una squadra arrembante". Chirico ha infine concluso il suo editoriale dicendo: "La Juve non può entrare in campo in quella maniera ed il primo tempo è stato bruttissimo, da farti venire la voglia di spegnere e andare via. Certi spettacoli non li vorresti vedere, perché non stiamo parlando del Real Madrid ma del Cagliari.

I sardi hanno giocato davvero bene e se la prima frazione si gioco fosse finita 4 a 0 nessuno avrebbe potuto recriminare".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Chirico: 'Mi auguro veramente che le parole di Giuntoli siano di circostanza'

Tantissimi tifosi della Juventus hanno dunque commentato le parole espresse da Chirico: "Sentirci dire che sono soddisfatti umilia il nostro essere tifosi, i nostri sentimenti per la nostra amata Juve e la nostra intelligenza.

Ci umilia più del gioco, più dei risultati. Ci umilia più di tutto" scrive un utente di Youtube. Un altro ancora aggiunge: "Mi auguro veramente che le parole di Giuntoli siano di circostanza. Sarebbe veramente grave se non fosse così. E il bello è che ci sono alcuni tifosi che ancora difendono Allegri, ma non si accorgono che siamo in declino senza ritorno? Questo incompetente se ne deve andare, basta!".