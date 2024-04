Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha commentato sul proprio canale Youtube le parole pronunciate da Cristiano Giuntoli nel prepartita di Cagliari-Juventus in merito al futuro di Massimiliano Allegri, criticando poi la prestazione esibita dai bianconeri sul terreno dei sardi e scendendo nel dettaglio di quelli che sarebbero stati i peggiori in campo.

Juventus, Zuliani: 'Giuntoli o sta prendendo in giro i tifosi o gli sta dicendo che Allegri sarà l'allenatore il prossimo anno'

Il giornalista Claudio Zuliani ha dunque registrato sul proprio canale Youtube un editoriale video dedicato alle parole espresse nel prepartita di Cagliari-Juventus dal ds bianconero Cristiano Giuntoli in merito al futuro di Allegri: "Le decisioni in casa Juventus non sono state già prese, non è stato messo sotto contratto un altro allenatore e nel prepartita di Cagliari Giuntoli, quello che per Elkann deve plasmare questa squadra, su domanda precisa non ha risposto con le solite frasi di rito.

E' andato oltre, sottolineando come Allegri abbia finora lavorato bene e che a fine anno organizzerà con lui il futuro. Quindi i casi qua sono due, Giuntoli ci sta prendendo in giro oppure sta dicendo al mondo Juve di non aver ancora preso una decisione o ancora che l'allenatore della prossima stagione sarà Massimiliano Allegri". Zuliani sulla gara col Cagliari ha poi detto: "Nel prepartita alcuni componenti della Juventus hanno ribadito di non volersi accontentare del quinto posto ora disponibile per qualificarsi alla prossima Champions League e di puntare al secondo posto. Eppure sei andato sotto per 2 a 0 contro il Cagliari, gli hai lasciato le praterie e non hai mai combattuto sulle seconde palle, dove arrivavano sempre prima loro.

La Juve ha commesso troppi errori tecnici e non abbiamo mai lottato". infine il giornalista ha dedicato un pensiero ad alcune individualità della Juventus: "Rabiot fisicamente dovrebbe imporsi su ogni avversario mentre oggi sembrava un ballerino, Alcaraz e Weah hanno avuto la loro occasione e l'hanno sciupata, Locatelli in cabina di regia non si è dimostrato utile alla squadra, Bremer che solitamente è il difensore migliore si è perso, mentre Danilo non è più quello di inizio stagione".

Juve, i tifosi commentato le parole di Zuliani: 'E' da inizio anno che questa società ci sta prendendo in giro'

Tanti tifosi della Juventus hanno commentato le parole di Zuliani: "È tutto l’anno che ci prendono in giro! Se la società e la proprietà sono silenti e assenti di chi è la colpa? Se non ci tutelano loro chi deve farlo?

C’è qualcuno che ci rappresenta in federazione? E allora di che parliamo! Con questa dirigenza, questa proprietà, questo allenatore e questi giocatori non si va da nessuna parte! La Juventus è finita purtroppo". Un altro ancora aggiunge: "Sarri vince lo scudetto e viene esonerato, Pirlo alla prima stagione da allenatore alla Juventus vince Supercoppa italiana, Coppa Italia e qualificazione alla Champions con il quarto posto e viene esonerato, Allegri dopo il periodo d'oro degli scudetti, torna, non porta (al momento) nessun titolo, squadra con una marea di problemi identitari prima che fisici, allenatore che ripete le stesse cose ad ogni domanda e Giuntoli, dopo aver visto crollare una squadra da -1 dalla capolista a -19 ci parla di "lavoro fatto bene, e di programmare il futuro assieme all'attuale allenatore?" Beh, da juventino dico, che c'è un limite a tutto".