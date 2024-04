La Juventus in queste ore ha lavorato in vista della gara contro la Fiorentina e per Massimiliano Allegri ci sono buone notizie. Infatti, Federico Chiesa ha ripreso ad allenarsi regolarmente e si è lasciato alle spalle il leggero attacco influenzale che lo ha colpito il 4 aprile. Dunque, il numero 7 bianconero sarà a disposizione per il match del 7 aprile contro la Fiorentina. Federico Chiesa contro i viola sarà titolare e giocherà al fianco di Dusan Vlahovic. Per questo match Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione che ha battuto per 2-0 la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Chiesa e Vlahovic cercano il primo gol contro la Fiorentina

Federico Chiesa si è già ripreso dal leggero attacco influenzale che lo ha colpito nelle scorse ore, perciò sarà regolarmente titolare contro la Fiorentina in coppia con Dusan Vlahovic. Entrambi arrivano a questa sfida con il morale alto visti i gol segnati contro la Lazio e puntano a timbrare il cartellino anche in campionato. Chiesa e Vlahovic, però, devono sfatare il tabù Fiorentina. Infatti da quanto sono alla Juventus non hanno mai segnato alla loro ex squadra. Chiesa contro i viola ha giocato 4 partite con i bianconeri per un totale di 330 minuti senza trovare la via del gol e senza realizzare assist. Lo stesso ruolino di marcia lo ha avuto anche Dusan Vlahovic che ha disputato 5 partite contro la sua ex squadra, rimanendo in campo per 275 minuti.

Anche DV9 non ha mai segnato ai viola e non ha mai fornito assist. Dunque, i due attaccanti devono sfatare questo tabù e la Juventus ha bisogno dei loro gol per ritrovare una vittoria in Serie A che manca dal 25 febbraio. In quella occasione i bianconeri hanno battuto il Frosinone per 3-2 grazie ad un gol allo scadere di Daniele Rugani.

Chiesa in campionato non segna dalla gara del 3 marzo contro il Napoli. Mentre Vlahovic, l’ultimo gol in A, lo ha segnato proprio il 25 febbraio contro il Frosinone.

Pochi cambi di formazione per la Juventus

Per la Juventus la gara contro la Fiorentina può essere uno snodo fondamentale per la corsa alla Champions League. I bianconeri devono ritrovare il cammino dopo due mesi piuttosto complicati in cui è arrivata solo una vittoria.

Da gennaio in avanti, la Juventus si è fatta recuperare 20 punti dal Bologna. Per questo motivo contro la Fiorentina Massimiliano Allegri si affiderà alla sua formazione migliore: in porta ci sarà Szczesny. In difesa toccherà a Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo sulla destra giocherà Andrea Cambiaso, in mezzo spazio a Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Filip Kostic.