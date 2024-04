Le recenti parole rivolte agli azionisti dall'ad di Exor John Elkann in merito al futuro della Juventus suggerirebbero la volontà del club bianconero di intraprendere un percorso basato sulla sostenibilità economica. Un fattore che andrebbe a cozzare con la permanenza potenzialmente molto costosa di alcuni elementi, primo su tutti Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto che percepisce lo stipendio più alto di tutta la rosa.

Juve, Elkann parla di un futuro economicamente sostenibile: ora il futuro di Rabiot è in bilico

Stanno facendo discutere le recenti dichiarazioni dell'ad di Exor Jonh Elkann in merito al futuro economico della Juventus: "La Juventus mira a costruire una struttura di costi sostenibile, la stagione 2023/24 è quindi l'anno zero, in cui la società sta ponendo le fondamenta".

Parole chiare quelle usate dal dirigente e che testimonierebbero la volontà del club piemontese di intraprendere un percorso fatto di risparmi e tagli rispetto al corso attuale intrapreso dalla Juventus stessa. In merito a questo dunque, alcuni nomi attualmente presenti nella rosa bianconera rischierebbero il taglio e tra questi emergerebbe il profilo di Adrien Rabiot: il mediano francese attualmente percepisce uno stipendio netto di 7 milioni di euro, il più alto della rosa insieme a quello di Dusan Vlahovic. Un costo elevato che starebbe generando delle riflessioni tra i dirigenti della Continassa, consci che il contratto del classe '95 andrà in scadenza il prossimo giugno. A conferma di questo, le ultime indiscrezioni vorrebbero una situazione di stallo tra l'entourage di Rabiot ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che di conseguenza potrebbe attendere l'arrivo dell'estate per poi salutare il mediano transalpino.

Juventus, i tifosi non si disperano per l'eventuale mancato rinnovo di Rabiot: 'Guadagna come un big ma non lo è'

L'eventuale mancato rinnovo di Rabiot e la sua possibile partenza sono diventati un argomento di dibattito sul web tra i tifosi della Juventus. Un supporter bianconero sottolinea: "La strada l'ha tracciata Giuntoli.

Stipendi formattati e bonus più o meno cospicui per i giocatori più rappresentativi, chi non accetta è in automatico sul mercato, in questo caso si arriverà a salutarsi senza troppi rimpianti perché 9 milioni all'anno ad un giocatore è un'eresia". Un altro ancora aggiunge: "E' giusto che vada, lui è uno dei grandi problemi della Juve, guadagna come un big ma non lo è, caratterialmente non è un leader in campo e neanche nello spogliatoio, sta lì solo per i soldi e aspetta solo che arrivi la chiamata per andarsene.

Avesse il carattere di sua mamma, sarebbe un giocatore con gli attributi, ma così serve a poco, tutti questi mezzi giocatori, devono andarsene".

Un tifoso invece, si concentra sulle perdite a cui la Juve potrebbe andare incontro se non rinnovasse Rabiot: "Giocatori come Rabiot arrivano a zero e vanno via a zero. È la filosofia di chi li gestisce (la madre in questo caso). Se spendi una certa cifra per un buon calciatore è vero che incidono i costi di ammortamento ma, nel caso lo dovessi rivendere, puoi farci una buona plusvalenza che ti ripaga di parte dei costi sostenuti".