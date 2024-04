La Juventus, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate dal giornalista Emanuele Tramacere ai microfoni di Juventibus, sarebbe sulle tracce di Ciro Immobile, attaccante napoletano della Lazio che al termine della stagione in corso dovrebbe separarsi dalla compagine biancoceleste.

Immobile spererebbe di restare in Italia per il dopo Lazio: la Juve ci pensa

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile dovrebbe separarsi dai biancocelesti al termine della stagione in corso e la Juventus starebbe pensando di riportarlo a Torino dopo diversi anni per inserirlo in rosa come valida alternativa a Dusan Vlahovic.

A riportare questa indiscrezione di Calciomercato, ci ha pensato il giornalista Emanuele Tramacere, che ai microfoni di Juventibus ha detto: "Immobile sta cercando una sistemazione, le uniche proposte che ha sul tavolo sono dall'Arabia e lui vorrebbe rimanere in Serie A anche per discorsi legati alla famiglia, ai figli e alla moglie. La Juve è sullo sfondo perché nessuno vuole dirlo, sarebbe un ritorno, cresciuto nel vivaio. Io sono convinto che Immobile possa accontentarsi un po' e sarebbe il rinforzo per la panchina. Cioè vendi Milik e prendi lui fai un passo avanti".

Juventus, Tramacere: 'Kean via dal club bianconero al 200%, si lavora anche per le cessioni di Milik e Kostic'

Tramacere, parlando degli altri movimenti di calciomercato possibili della Juventus ha poi aggiunto: "Kean andrà via al 200%, per Milik stanno lavorando a una sua cessione ed anche per Kostic sono in fase di elaborazione: i dirigenti non sono convinti di aver preso un grande giocatore e anche se nel novero di una squadra che fa diverse competizioni ci può stare, però per l'impatto che ha nel bilancio se arriva un'offerta decente intorno ai 10-15 milioni può partire".

Sul tema giovani Tramacere ha poi detto: "Weah? ci hanno puntato ed è un giocatore da valorizzare non come titolare ma come comprimario, dunque lui dovrebbe rimanere. Anche Djalò può restare: è vero, il difensore vuole giocare, ma la scelta fatta a gennaio di andare alla Juve anziché nell'Inter è emblematica".

Il giornalista ha infine concluso il proprio intervento sottolineando come la Juventus non dovrebbe investire nel ruolo del portiere, smentendo le voci che vorrebbero i bianconeri su nomi come Carnesecchi o Di Gregorio.

Ipotesi tattiche di Immobile in bianconero e il suo passato in bianconero

Eventualmente Ciro Immobile arriverebbe alla Juventus, come già anticipato, da comprimario come vice di Dusan Vlahovic: il centravanti di Torre Annunziata infatti, ha mostrato di avere doti da centravanti puro e difficilmente potrebbe coesistere con il numero 9 serbo.

Per Immobile si tratterebbe di un ritorno in bianconero, essendo cresciuto calcisticamente nelle giovanili juventine e avendo esordito in Serie A proprio con la squadra torinese nella stagione 2008-2009.