Quella estiva del 2024 si appresta a essere una sessione di calciomercato particolarmente calda per gli attaccanti: in particolare Juventus e Inter avrebbero intenzione di aggiungere alla propria rosa almeno una punta. I bianconeri starebbero guardando in Germania in casa Bayer Leverkusen per il profilo di Victor Boniface, mentre ai nerazzurri si sarebbe proposto Anthony Martial, centravanti in uscita dal Manchester United.

Calciomercato Inter, Martial possibile parametro zero che farebbe gola a Giuseppe Marotta

L'Inter, con l'ad Giuseppe Marotta, si è dimostrata in questi anni maestra nel scegliere calciatori a parametro zero, intanto nei giorni scorsi alla Pinetina sarebbe arrivata la chiamata dell'agente di Anthony Martial, attaccante attualmente nel Manchester United che quasi certamente andrà in scadenza di contratto a giugno.

La compagine inglese, da quello che filtra, non avrebbe intenzione di usufruire della clausola che gli permetterebbe di prolungare di un anno la permanenza di Martial e di conseguenza accetterebbe di lasciare andare via il classe '95 senza incassare soldi dalla sua partenza.

Per il calciatore francese, già diverse volte accostato all'Inter nel recente passato, è dunque essere l'occasione giusta per cambiare aria e magari passare proprio in nerazzurro dove troverebbe Simone Inzaghi, un allenatore particolarmente abile nello sfruttare calciatori poliedrici come lui. Martial a Milano arriverebbe da comprimario, ma potrebbe benissimo ricoprire sia i compiti tattici di Lautaro Martinez sia quelli di Marcus Thuram.

L'Inter in ogni caso, seguirebbe anche altri calciatori per l'attacco come Alfred Gudmundsson, seconda punta del Genoa che avrebbero però un costo vicino ai 30 milioni di euro.

Juventus, in estate può tornare di moda il nome di Victor Boniface del Leverkusen

Intanto in casa Juventus in estate potrebbe tornare di moda il nome di Victor Boniface.

Il centravanti classe 2000 del Bayern Leverkusen già la scorsa estate aveva attratto le attenzioni della Vecchia Signora, che si dovette arrendere di fronte alle richieste economiche del club tedesco. Nella prossima estate però, la Juventus può disporre di un tesoretto piuttosto cospicuo, specie se dovesse centrare la qualificazione alla Champions e cedere un pezzo pregiato della propria rosa come Matias Soulé o Federico Chiesa. A quel punto, la società bianconera potrebbe tornare alla carica nei confronti di Boniface, offrendo al Bayer Leverkusen i 40 milioni di euro richiesti per lasciare andare l'attaccante nigeriano.