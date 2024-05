La Juventus continua a lavorare per arrivare a Riccardo Calafiori, giocatore del Bologna considerato il primo obiettivo per la difesa. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità a trasferirsi nella squadra bianconera e ora il club sta lavorando per raggiungere un accordo con la società emiliana. Le trattative hanno preso il via nelle ultime settimane, con una richiesta iniziale da parte del Bologna di 25 milioni di euro e la Juventus per abbassare tale somma vorrebbe inserire delle contropartite tecniche in prestito, due su tutti Tiago Djalò e Tommaso Barbieri.

Calafiori piace anche al Bayer Leverkusen

La stagione di Calafiori al Bologna, caratterizzata da prestazioni di alta qualità e da buona continuità, lo ha reso oggetto di interesse anche all'estero, soprattutto da parte del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Tuttavia, Calafiori preferirebbe restare in Italia e gradirebbe la pista Juventus, soprattutto se fosse confermato l'arrivo di mister Thiago Motta nella società bianconera.

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, deve tener conto dell'equilibrio economico tra entrate e uscite. Per questo vorrebbe utilizzare delle contropartite tecniche per attutire l'esborso cash. Il Bologna sarebbe interessato particolarmente a Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002 attualmente in prestito al Pisa in Serie B.

Inoltre, si prevede un confronto sul difensore portoghese Tiago Djalò, anche in tal senso se le difficoltà potrebbero riguardare il suo ingaggio. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di contribuire al pagamento dello stipendio del portoghese, come già successo ad esempio quest'anno con il prestito (con diritto di riscatto) di Arthur Melo alla Fiorentina.

Ipotesi tattiche: Calafiori nella difesa della Juve

L'arrivo in bianconero di Riccardo Calafiori non implicherebbe necessariamente la partenza di Bremer: il giocatore italiano è infatti diverso per caratteristiche rispetto al brasiliano, essendo più più abile nell'impostazione. Ipotizzando quindi l'acquisto di Calafiori, in caso di difesa a tre la Juventus giocherebbe con Danilo centrale di destra, Bremer centrale e Calafiori sulla sinistra.

Se invece la squadra bianconera dovesse passare a una difesa a quattro, Calafiori potrebbe giocare centrale insieme a Bremer o eventualmente anche da terzino sinistro, ruolo nel quale è cresciuto prima nella Roma e successivamente nel Basilea. Solo a Bologna infatti è stato adattato da Thiago Motta da centrale difensivo nella stagione in corso.